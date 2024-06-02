28-річний чоловік потонув у штучному озері в Броварах, тіло поки не знайдено
Київ • УНН
28-річний чоловік потонув в штучному озері недалеко від житлового комплексу "Скандія" в Броварах, і, незважаючи на пошукові роботи, його тіло досі не знайдено.
У суботу, 1 червня, у Броварах потонув 28-річний чоловік у штучному озері, про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.
Деталі
О 18:14 надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що в Броварах у штучному озері біля ЖК СКАНДІЯ потонув молодий чоловік віком приблизно 28 років.
Зазначається, що в результаті проведення пошукових робіт тіло поки що не знайдено, пошукові роботи будуть продовжені завтра.
Не впорався з течією: на Закарпатті у річці Уж потонув 15-річний юнак27.05.24, 13:55 • 19325 переглядiв