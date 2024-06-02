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28-річний чоловік потонув у штучному озері в Броварах, тіло поки не знайдено

28-річний чоловік потонув у штучному озері в Броварах, тіло поки не знайдено

Київ • УНН

 • 36736 перегляди

28-річний чоловік потонув в штучному озері недалеко від житлового комплексу "Скандія" в Броварах, і, незважаючи на пошукові роботи, його тіло досі не знайдено.

У суботу, 1 червня, у Броварах потонув 28-річний чоловік у штучному озері, про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.

Деталі

О 18:14 надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що в Броварах у штучному озері біля ЖК СКАНДІЯ потонув молодий чоловік віком приблизно 28 років.

йдеться у повідомленні

Зазначається, що в результаті проведення пошукових робіт тіло поки що не знайдено, пошукові роботи будуть продовжені завтра.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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