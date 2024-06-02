Трагедія на Хмельниччині: під час купання потонули двоє підлітків
Київ • УНН
Двоє підлітків потонули під час купання в місцевому водосховищі в селі Сутківці Хмельницької області.
У Хмельницькій області під час купання потонули двоє підлітків, повідомили в ДСНС, передає УНН.
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У неділю, 2 червня, о 14:05 до рятувальників с.Ярмолинці надійшло повідомлення від працівників поліції, що в с. Сутківці Хмельницького району на місцевій водоймі, ймовірно, втопилися підлітки.
Ще до прибуття надзвичайників, медики дістали з води тіло хлопчика 2010 року народження та розпочали реанімаційні заходи, які, на жаль, не дали результату.
Окрім того, на місце події для пошуку іншого підлітка було залучено водолазів ДСНС Хмельниччини. Вони обстежили акваторію ставка та підняли на поверхню тіло дівчинки 2013 року народження.
На місці інциденту з рідними загиблих працювали психологи ДСНС.
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