Зеленский после Сингапура поедет на Филиппины-СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  153907 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  147887 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  152342 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  147152 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  142712 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133249 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  262181 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112982 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  242481 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Зеленский после Сингапура поедет на Филиппины-СМИ

Зеленский посетит Филиппины после своей поездки в Сингапур, что станет его первым визитом в эту страну с момента избрания президентом в 2019 году.

политика •   •  2161 просмотра
Зеленский после Сингапура поедет на Филиппины-СМИ

Почти 1,5 млн военнообязанных обновили свои данные - Минобороны

Около 1,5 миллионов военнообязанных украинцев, включая призывников и резервистов, обновили свои данные через ТЦК и СП, ЦПАУ и мобильное приложение Резерв+, которое остается лидером среди платформ обновления данных.

Общество •   •  5466 просмотра
Почти 1,5 млн военнообязанных обновили свои данные - Минобороны

В британской разведке оценили, какое влияние окажет устранение кремлем "высококомпетентных командиров"

Устранение кремлем "высококомпетентных командиров" может напугать российских солдат, а командование посчитает повиновение режиму важнее компетентности.

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В британской разведке оценили, какое влияние окажет устранение кремлем "высококомпетентных командиров"

Только за одну эту неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов - Зеленский

российские войска за одну неделю нанесли почти 1000 ударов ракетами разных типов, КАБами, ударными дронами.

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В США произошла масштабная стрельба, есть погибший и много раненых

В американском штате Огайо в результате масштабной стрельбы погиб один человек и еще 26 получили ранения.

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В США произошла масштабная стрельба, есть погибший и много раненых

россияне обстреляли объекты инфраструктуры на Сумщине: пострадавших нет

россияне обстреляли объекты инфраструктуры в Сумской области из реактивных систем залпового огня, сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.

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Зеленский пригласил премьер-министра Сингапура принять участие в Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга лично принять участие в первом Глобальном саммите мира.

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Зеленский пригласил премьер-министра Сингапура принять участие в Саммите мира

В столичной подземке с 3 июня изменят график движения поездов

С 3 июня столичный метрополитен изменит расписание движения поездов: в часы пик поезда будут курсировать каждые 3-4 минуты, а в межпиковые часы - каждые 6-6:30 минут.

Общество •   •  14371 просмотра
В столичной подземке с 3 июня изменят график движения поездов

Италия подтвердила участие Владимира Зеленского на саммите G7

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки", который состоится 13-15 июня в городе Бриндизи на юге Италии, подтвердила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.

политика •   •  15705 просмотра
Италия подтвердила участие Владимира Зеленского на саммите G7

В ВМС Украины опровергли заявление россиян об уничтожении украинских кораблей и катеров

Военно-морские силы Украины опровергли заявления рф об уничтожении украинских кораблей и катеров, заявив, что вместо этого россия атаковала гражданскую портовую инфраструктуру в попытке заблокировать морские пути в украинские порты.

Война •   •  19747 просмотра
В ВМС Украины опровергли заявление россиян об уничтожении украинских кораблей и катеров