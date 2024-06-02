Зеленский после Сингапура поедет на Филиппины-СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский после Сингапура поедет на Филиппины. Это будет его первый визит в страну после избрания президентом в 2019 году. Об этом сообщает Rappler, пишет УНН.

Детали

По данным изданиязеленский после поездки в Сингапур поздно вечером в воскресенье прибудет в столицу Филиппин - Манилу.

Это его первый визит в Манилу после избрания президентом в 2019 году.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в Сингапуре провел встречу с главой города-государства, Тарманом Шанмугаратнамом. Во время обсуждения лидеров государств речь шла о подготовке к первому Саммиту мира; также была тема развития украинско-сингапурских отношений.