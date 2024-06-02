Зеленський та президент Сінгапуру обговорили двосторонні відносини між країнами
Київ • УНН
Володимир Зеленський зустрівся із президентом Сінгапуру Шанмугаратнамом. Політики обговорили двосторонні відносини України та Сінгапуру, а також тему підготовки до мирного саміту та українсько-сингапурські проекти.
Президент України Володимир Зеленський у Сінгапурі провів зустріч з главою міста-держави, Тарманом Шанмугаратнамом. Під час обговорення лідерів держав йшлося про підготовку до першого Саміту миру; також була тема розвитку українсько-сінгапурських відносин.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу президента Володимира Зеленського.
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Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом, під час якої лідери обговорювали двосторонні відносин. Крім того, глава України розповів про підготовку до першого Глобального саміту миру.
Дякую Сінгапуру за чітку позицію щодо засудження російської агресії, підтримку санкційного тиску на РФ та надану гуманітарну допомогу.
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