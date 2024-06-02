Зеленский и президент Сингапура обсудили двусторонние отношения между странами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  148927 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  143515 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  147853 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  144084 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  142195 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  132941 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  256240 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112950 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  237149 просмотра

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30 мая 2024, 06:46  •  92965 просмотра

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Зеленский и президент Сингапура обсудили двусторонние отношения между странами

Владимир Зеленский встретился с президентом Сингапура Шанмугаратнамом. Политики обсудили двусторонние отношения Украины и Сингапура, а также тему подготовки к мирному саммиту и украинско-сингапурские проекты.

политика •   •  6188 просмотра
Зеленский и президент Сингапура обсудили двусторонние отношения между странами

Аварийные отключения электроэнергии отменены-Укрэнерго

"Укрэнерго" отменило аварийные отключения электроэнергии, но ограничения на потребление электроэнергии будут введены с 18:00 до полуночи во всех регионах Украины.

Экономика •   •  7145 просмотра
Аварийные отключения электроэнергии отменены-Укрэнерго

россияне держат свои подводные лодки, фактически, в полузануренном положении-Плетенчук

По словам спикера южных сил обороны Дмитрия Плетенчука, россияне держат свои подводные лодки в полузатопленном положении, что нетипично для стоянки в порту, но они делают это, чтобы обеспечить максимальную защиту этим судам.

Война •   •  8474 просмотра
россияне держат свои подводные лодки, фактически, в полузануренном положении-Плетенчук

Генштаб сообщает о почти 100 боевых столкновениях за прошедшие сутки: враг применял ракеты и удары КАБами

За минувшие сутки украинская армия вступила в 98 боевых столкновений, отразив многочисленные атаки противника. ВСУ нанесли значительные потери российским войскам.

Война •   •  9481 просмотра
Генштаб сообщает о почти 100 боевых столкновениях за прошедшие сутки: враг применял ракеты и удары КАБами

Зеленский о результате в Сингапуре: если на саммите мира будут представители азиатского региона - мой визит был результативным

Зеленский заявил, что его визит в Сингапур будет продуктивным, если представители Азиатского региона примут участие в Мирном саммите.

политика •   •  12134 просмотра
Зеленский о результате в Сингапуре: если на саммите мира будут представители азиатского региона - мой визит был результативным

Украинская рапиристка завоевала золотую медаль на чемпионат Европы в Турции

Украинская рапиристка Дарья Миронюк завоевала золотую медаль в личном зачете на молодежном чемпионате Европы по фехтованию в турецкой Анталии.

спорт •   •  11322 просмотра
Украинская рапиристка завоевала золотую медаль на чемпионат Европы в Турции

Это последняя обычная война на земном шаре – Резников

На поле боя в Украине одновременно используются танки советских времен, устаревшие артиллерийские системы и современные технологии НАТО, включая системы радиоэлектронной борьбы и беспилотные роботизированные комплексы, отметил экс-руководитель Минобороны Украины Алексей Резников.

Война •   •  16252 просмотра
Это последняя обычная война на земном шаре – Резников

Из-за российских атак есть последствия для объекта электросети - энергетики объяснили аварийные отключения в воскресенье

Из-за нападения россии на объекты электросетевого комплекса Украины, 2 июня в большинстве регионов Украины были проведены аварийные отключения электроэнергии. Это необходимо для устранения сложной ситуации в энергосистеме.

Общество •   •  17708 просмотра
Из-за российских атак есть последствия для объекта электросети - энергетики объяснили аварийные отключения в воскресенье

В G7 поддерживают ограничения для банков, которые помогают России обходить санкции-Bloomberg

G7 и ЕС рассматривают меры по ограничению деятельности банков третьих стран, которые используют альтернативные системы обмена финансовыми сообщениями, такие как SWIFT, чтобы помочь России обойти международные санкции.

Экономика •   •  18504 просмотра
В G7 поддерживают ограничения для банков, которые помогают России обходить санкции-Bloomberg

Резников назвал 3 приоритета в поставке оружия западными партнерами

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что тремя приоритетами для Украины в обеспечении обороны является укрепление систем противовоздушной обороны, артиллерии и необходимых боеприпасов, а также поставка средств радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам и артиллерии.

Война •   •  18890 просмотра
Резников назвал 3 приоритета в поставке оружия западными партнерами