Зеленский и президент Сингапура обсудили двусторонние отношения между странами

Президент Украины Владимир Зеленский в Сингапуре провел встречу с главой города-государства, Тарманом Шанмугаратнамом. Во время обсуждения лидеров государств речь шла о подготовке к первому Саммиту мира; также была тема развития украинско-сингапурских отношений.

Пишет УНН со ссылкой на пресс службу президента Владимира Зеленского.

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Владимир Зеленский провел встречу с президентом Сингапура Тараном Шанмугаратнамом, во время которой лидеры обсуждали двусторонние отношений. Кроме того, глава Украины рассказал о подготовке к первому глобальному саммиту мира.

Спасибо Сингапуру за четкую позицию по осуждению российской агрессии, поддержку санкционного давления на РФ и оказанную гуманитарную помощь. – отметил Зеленский.

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