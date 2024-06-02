Зеленський після Сінгапура поїде до Філіппін - ЗМІ
Київ • УНН
Зеленський відвідає Філіппіни після своєї поїздки в Сінгапур, що стане його першим візитом в цю країну з моменту обрання президентом в 2019 році.
Президент України Володимир Зеленський після Сінгапуру поїде до Філіппін. Це буде його перший візит до країни після обрання президентом у 2019 році. Про це повідомляє Rappler, пише УНН.
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За даними видання, Зеленський після поїздки до Сінгапура пізно ввечері у неділю прибуде до столиці Філіппін - Маніли.
Це його перший візит до Маніли після обрання президентом у 2019 році.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у Сінгапурі провів зустріч з главою міста-держави, Тарманом Шанмугаратнамом. Під час обговорення лідерів держав йшлося про підготовку до першого Саміту миру; також була тема розвитку українсько-сінгапурських відносин.