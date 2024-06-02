Из-за российских атак есть последствия для объекта электросети - энергетики объяснили аварийные отключения в воскресенье

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  147020 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  141752 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  146078 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  142673 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  142055 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  132858 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  253981 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112942 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  235105 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  92936 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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30 мая 2024, 06:38  •  236388 просмотра

Из-за российских атак есть последствия для объекта электросети - энергетики объяснили аварийные отключения в воскресенье

Из-за нападения россии на объекты электросетевого комплекса Украины, 2 июня в большинстве регионов Украины были проведены аварийные отключения электроэнергии. Это необходимо для устранения сложной ситуации в энергосистеме.

Общество •   •  10793 просмотра
Из-за российских атак есть последствия для объекта электросети - энергетики объяснили аварийные отключения в воскресенье

В G7 поддерживают ограничения для банков, которые помогают России обходить санкции-Bloomberg

G7 и ЕС рассматривают меры по ограничению деятельности банков третьих стран, которые используют альтернативные системы обмена финансовыми сообщениями, такие как SWIFT, чтобы помочь России обойти международные санкции.

Экономика •   •  12199 просмотра
В G7 поддерживают ограничения для банков, которые помогают России обходить санкции-Bloomberg

Резников назвал 3 приоритета в поставке оружия западными партнерами

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что тремя приоритетами для Украины в обеспечении обороны является укрепление систем противовоздушной обороны, артиллерии и необходимых боеприпасов, а также поставка средств радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам и артиллерии.

Война •   •  12811 просмотра
Резников назвал 3 приоритета в поставке оружия западными партнерами

После саммита мира может появиться подобный "зерновой инициативе" результат, который откроет путь пунктам Формулы мира - Зеленский

Зеленский надеется, что после мирного саммита результат, аналогичный "зерновой инициативе", может открыть путь для реализации пунктов формулы мира. Но, при условии, что мировое большинство согласится с совместными соглашениями и шагами.

политика •   •  11918 просмотра
После саммита мира может появиться подобный "зерновой инициативе" результат, который откроет путь пунктам Формулы мира - Зеленский

Yasno: сегодня будут экстренные отключения света по всей стране

Аварийные отключения электроэнергии произойдут сегодня по всей стране без соблюдения каких-либо графиков, сообщил глава энергетической компании "Ясно".

Общество •   •  13869 просмотра
Yasno: сегодня будут экстренные отключения света по всей стране

Северная Корея снова запустила сотни воздушных шаров с мусором в сторону Юга

Северная Корея запустила сотни наполненных мусором воздушных шаров через границу с Южной Кореей в отместку за то, что активисты разбрасывали антисеверокорейские листовки.

Новости Мира •   •  13449 просмотра
Северная Корея снова запустила сотни воздушных шаров с мусором в сторону Юга

За сутки враг 23 раза обстрелял населенные пункты Донецкой области: есть пострадавшие

За минувшие сутки российские войска 23 раза обстреливали населенные пункты Донецкой области, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура и ранены люди, эвакуированы 53 человека, в том числе 8 детей.

Общество •   •  17155 просмотра
За сутки враг 23 раза обстрелял населенные пункты Донецкой области: есть пострадавшие

На Николаевщине спасатели ликвидировали пожар площадью 1500 кв. м. вызванный атакой БПЛА: пострадавших нет

Спасатели потушили пожар площадью 1500 кв. м, вызванный сбитым вражеским беспилотником на промышленном предприятии в поселке Куцуруб Николаевского района, без жертв.

Общество •   •  16979 просмотра
На Николаевщине спасатели ликвидировали пожар площадью 1500 кв. м. вызванный атакой БПЛА: пострадавших нет

В Харькове в результате удара войск рф погибли по меньшей мере 9 человек, десятки пострадавших-ОВА

В Харькове, в результате российского удара по 5-этажному жилому дому увеличилось количество жертв. Погибли по меньшей мере 9 человек, более 20 получили ранения.

Общество •   •  17153 просмотра
В Харькове в результате удара войск рф погибли по меньшей мере 9 человек, десятки пострадавших-ОВА

В Чехии несколько россиян избили украинских волотенров

В Праге группа россиян под дала физическому насилию членов украинской волонтерской организации Prague Maiden, причинив им телесные повреждения.

Общество •   •  17017 просмотра
В Чехии несколько россиян избили украинских волотенров