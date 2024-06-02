Из-за российских атак есть последствия для объекта электросети - энергетики объяснили аварийные отключения в воскресенье

После саммита мира может появиться подобный "зерновой инициативе" результат, который откроет путь пунктам Формулы мира - Зеленский

Зеленский надеется, что после мирного саммита результат, аналогичный "зерновой инициативе", может открыть путь для реализации пунктов формулы мира. Но, при условии, что мировое большинство согласится с совместными соглашениями и шагами.