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Из-за российских атак есть последствия для объекта электросети - энергетики объяснили аварийные отключения в воскресенье
Из-за нападения россии на объекты электросетевого комплекса Украины, 2 июня в большинстве регионов Украины были проведены аварийные отключения электроэнергии. Это необходимо для устранения сложной ситуации в энергосистеме.
В G7 поддерживают ограничения для банков, которые помогают России обходить санкции-Bloomberg
G7 и ЕС рассматривают меры по ограничению деятельности банков третьих стран, которые используют альтернативные системы обмена финансовыми сообщениями, такие как SWIFT, чтобы помочь России обойти международные санкции.
Резников назвал 3 приоритета в поставке оружия западными партнерами
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что тремя приоритетами для Украины в обеспечении обороны является укрепление систем противовоздушной обороны, артиллерии и необходимых боеприпасов, а также поставка средств радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам и артиллерии.
После саммита мира может появиться подобный "зерновой инициативе" результат, который откроет путь пунктам Формулы мира - Зеленский
Зеленский надеется, что после мирного саммита результат, аналогичный "зерновой инициативе", может открыть путь для реализации пунктов формулы мира. Но, при условии, что мировое большинство согласится с совместными соглашениями и шагами.
Yasno: сегодня будут экстренные отключения света по всей стране
Аварийные отключения электроэнергии произойдут сегодня по всей стране без соблюдения каких-либо графиков, сообщил глава энергетической компании "Ясно".
Северная Корея снова запустила сотни воздушных шаров с мусором в сторону Юга
Северная Корея запустила сотни наполненных мусором воздушных шаров через границу с Южной Кореей в отместку за то, что активисты разбрасывали антисеверокорейские листовки.
За сутки враг 23 раза обстрелял населенные пункты Донецкой области: есть пострадавшие
За минувшие сутки российские войска 23 раза обстреливали населенные пункты Донецкой области, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура и ранены люди, эвакуированы 53 человека, в том числе 8 детей.
На Николаевщине спасатели ликвидировали пожар площадью 1500 кв. м. вызванный атакой БПЛА: пострадавших нет
Спасатели потушили пожар площадью 1500 кв. м, вызванный сбитым вражеским беспилотником на промышленном предприятии в поселке Куцуруб Николаевского района, без жертв.
В Харькове в результате удара войск рф погибли по меньшей мере 9 человек, десятки пострадавших-ОВА
В Харькове, в результате российского удара по 5-этажному жилому дому увеличилось количество жертв. Погибли по меньшей мере 9 человек, более 20 получили ранения.
В Чехии несколько россиян избили украинских волотенров
В Праге группа россиян под дала физическому насилию членов украинской волонтерской организации Prague Maiden, причинив им телесные повреждения.