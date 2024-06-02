Yasno: сегодня будут экстренные отключения света по всей стране
Киев • УНН
Аварийные отключения электроэнергии произойдут сегодня по всей стране без соблюдения каких-либо графиков, сообщил глава энергетической компании "Ясно".
По состоянию на сегодняшнее утро будут экстренные отключения по всей стране, а графики не будут действовать. Об этом сообщил руководитель Yasno, пишет УНН.
Утро. Экстренные отключения по всей стране ... графики не действуют. Будьте осторожны
Напомним
2 июня в Киеве и некоторых других регионах должны состояться плановые отключения электроэнергии из-за ограничений электроснабжения, при этом выделенных Киеву лимитов хватит лишь на 76% потребностей в часы отключения.
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