Yasno: сегодня будут экстренные отключения света по всей стране

По состоянию на сегодняшнее утро будут экстренные отключения по всей стране, а графики не будут действовать. Об этом сообщил руководитель Yasno, пишет УНН.

Утро. Экстренные отключения по всей стране ... графики не действуют. Будьте осторожны - написал Коваленко в своем Facebook.

Напомним

2 июня в Киеве и некоторых других регионах должны состояться плановые отключения электроэнергии из-за ограничений электроснабжения, при этом выделенных Киеву лимитов хватит лишь на 76% потребностей в часы отключения.