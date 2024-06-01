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У Києві 2 червня лімітів споживання електроенергії вистачить для 76% від потреб

У Києві 2 червня лімітів споживання електроенергії вистачить для 76% від потреб

Київ • УНН

 • 55687 перегляди

2 червня в Києві та деяких інших регіонах відбудуться планові відключення електроенергії через обмежене електропостачання, при цьому виділених Києву лімітів вистачить лише на 76% потреб у години відключення.

У Києві на 2 червня лімітів споживання електроенергії може вистачити лише для забезпечення 76% потреб у години, коли діятимуть графіки відключень, повідомляє енергохолдинг ДТЕК, передає УНН.

Деталі

Стабілізаційні відключення на 2 червня. Київ, Київщина, Одещина... Донеччина: за вказівкою Укренерго, завтра діятимуть графіки відключень з 00:00 до 05:00, а також з 18:00 до 24:00. Київ. Виділених Укренерго лімітів вистачить на 76% потреб у години, коли діятимуть графіки

йдеться в повідомленні ДТЕК, опублікованому в телеграм-каналі холдингу.

Уточнюється, що Дніпропетровська область має пройти завтрашній день без відключень електрики. У разі змін, компанія оперативно інформуватиме.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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