У Києві 2 червня лімітів споживання електроенергії вистачить для 76% від потреб
Київ • УНН
2 червня в Києві та деяких інших регіонах відбудуться планові відключення електроенергії через обмежене електропостачання, при цьому виділених Києву лімітів вистачить лише на 76% потреб у години відключення.
У Києві на 2 червня лімітів споживання електроенергії може вистачити лише для забезпечення 76% потреб у години, коли діятимуть графіки відключень, повідомляє енергохолдинг ДТЕК, передає УНН.
Деталі
Стабілізаційні відключення на 2 червня. Київ, Київщина, Одещина... Донеччина: за вказівкою Укренерго, завтра діятимуть графіки відключень з 00:00 до 05:00, а також з 18:00 до 24:00. Київ. Виділених Укренерго лімітів вистачить на 76% потреб у години, коли діятимуть графіки
Уточнюється, що Дніпропетровська область має пройти завтрашній день без відключень електрики. У разі змін, компанія оперативно інформуватиме.
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