В Киеве 2 июня лимитов потребления электроэнергии хватит для 76% от потребностей

В Киеве на 2 июня лимитов потребления электроэнергии может хватить только для обеспечения 76% потребностей в часы, когда будут действовать графики отключений, сообщает энергохолдинг ДТЭК, передает УНН.

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Стабилизационные отключения на 2 июня. Киев, Киевщина, Одесщина... Донетчина: по указанию Укрэнерго, завтра будут действовать графики отключений с 00: 00 до 05: 00, а также с 18: 00 до 24: 00. Киев. Выделенных Укрэнерго лимитов хватит на 76% потребностей в часы, когда будут действовать графики говорится в сообщении ДТЭК, опубликованном в телеграм-канале холдинга.

Уточняется, что Днепропетровская область должна пройти завтрашний день без отключений электричества. В случае изменений, компания оперативно информировать МЭ.

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