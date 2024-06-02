Yasno: сьогодні будуть екстрені відключення світла по всій країні
Київ • УНН
Аварійні відключення електроенергії відбудуться сьогодні по всій країні без дотримання будь-яких графіків, повідомив глава енергетичної компанії "Ясно".
Станом на сьогоднішній ранок будуть екстрені відключення по всій країні, а графіки не діятимуть. Про це повідомив керівник Yasno, пише УНН.
Ранок. Екстрені відключення по всій країні… графіки не діють. Будьте обережні
Нагадаємо
2 червня в Києві та деяких інших регіонах мали б відбутись планові відключення електроенергії через обмежене електропостачання, при цьому виділених Києву лімітів вистачить лише на 76% потреб у години відключення.