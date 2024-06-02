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Через російські атаки є наслідки для об’єкту електромережі – енергетики пояснили аварійні відключення у неділю

Через російські атаки є наслідки для об’єкту електромережі – енергетики пояснили аварійні відключення у неділю

Київ • УНН

 • 68512 перегляди

Через напади росії на об'єкти електромережевого комплексу України, 2 червня в більшості регіонів України були проведені аварійні відключення електроенергії. Це необхідно для усунення складної ситуації в енергосистемі.

В Укренерго зазначають, наслідки ударів зс рф усуваються, проте 2 травня поки що зберігається важка ситуація в енергосистемі, - тому аварійні відключення протягом доби, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 2 червня, з 9:00 та протягом всієї доби для промислових і побутових споживачів по всій Україні, крім Волині, Закарпаття та Львівщини, діють аварійні відключення.

- інформує оператор системи передачі.

Причина – важка ситуація в енергосистемі внаслідок нової атаки росіян на об’єкт мережі системи передачі електроенергії. Наслідки усуваються.

Окремо зазначено, що не обмежується енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення. 

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Yasno: сьогодні будуть екстрені відключення світла по всій країні02.06.24, 10:37 • 35971 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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