К 15-летию видеоигры: Netflix анонсировал мультсериал по мотивам Minecraft

Компания Netflix анонсировала мультфильм по мотивам популярной видео игры Minecraft, который получит новых персонажей и новую историю. Об этом пишет УНН со ссылкой на YouTube-канал Netflix.

Детали

По случаю 15-летия Minecraft, который считается одной из самых популярных видеоигр всех времен, в Netflix решили сообщить фанатам, что они уже работают над над мультфильмом по мотивам игры.

В коротком тизере трейлер показал, как зеленый персонаж из игры плавает в середине черного экрана, а затем взрывается пиксельным серым облаком. Когда туман рассеивается, камера оказывается в подземной пещере, заполненной лавой.

Кадр в конечном итоге завершается красным логотипом Netflix - буквой N - на вершине вулкана, а затем переходит к словам Netflix X Minecraft.

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Это только что произошло: самая продаваемая игра всех времен и величайший стример в мире объединились, чтобы представить вам совершенно новый мультсериал Minecraft Netflix - говорится в описании к видео.

В компании говорят, что шоу будет иметь "оригинальную историю с новыми персонажами", и вскоре появится больше информации.

Напомним

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