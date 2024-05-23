Усик зніметься у голлівудському фільмі разом з Двейном Джонсоном: яку роль отримав український боксер
Київ • УНН
Український боксер Олександр Усик зніметься разом з Дуейном Джонсоном в голлівудському байопіку "Smashing Machin" про колишнього бійця UFC Марка Керра, де Усик зіграє роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.
Українським боксер Олександр Усик візьме участь у фільмі Smashing Machin, де він зніматиметься разом з Двейном Джонсоном. Про це пише УНН з посиланням на IMBD.
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Зазначається, що голлівудський фільм присвячений життю колишнього бійця UFC Марка Керра. Головну роль у стрічці зіграє сам Джонсон, відомий також як "Скеля".
У біографічній стрічці Усик виконає роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі бився з Керром. У першому поєдинку українець виграв нокаутом, але бій визнали таким, що не відбувся. Натомість у другому - програв одноголосним рішенням суддів.
Усик став найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring після перемоги над Ф'юрі20.05.24, 14:37 • 15067 переглядiв
Прем’єра запланована на 2025 рік. У фільмі також зіграють Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер.
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Тайсон Ф'юрі має намір провести матч-реванш з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі після поразки в їх першому бою.