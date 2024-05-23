Усик снимется в голливудском фильме вместе с Дуэйном Джонсоном: какую роль получил украинский боксер

Украинским боксер Александр Усик примет участие в фильме Smashing Machin, где он будет сниматься вместе с Дуэйном Джонсоном. Об этом пишет УНН со ссылкой на IMBD.

Детали

Отмечается, что голливудский фильм посвящен жизни бывшего бойца UFC Марка Керра. Главную роль в ленте сыграет сам Джонсон, известный также как «Скала».

В биографической ленте Усик исполнит роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина, который дважды дрался с Керром. В первом поединке украинец выиграл нокаутом, но бой признали несостоявшимся. Зато во втором - проиграл единогласным решением судей.

Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring после победы над Фьюри

Премьера запланирована на 2025 год. В фильме также сыграют Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер.

Напомним,

Тайсон Фьюри намерен провести матч-реванш с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе после поражения в их первом бою.