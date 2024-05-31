5 самых ожидаемых кинопремьеров, которые нельзя пропустить летом: что посмотреть

Лето обещает быть интересным для киноманов во всем мире. Извилистые сюжеты, фантастические эффекты и невероятная игра – вот лишь некоторые из тех атрибутов, которые ждут зрителей на большом экране. УНН предлагает подборку кинопремьер которые вы можете просмотреть.

Детали

"Дэдпул и Росомаха" (Deadpool & Wolverine) - американский супергеройский фильм, основанный на комиксах Marvel. Фильм является продолжением лент "Дэдпул" и "Дэдпул 2", вышедших на экраны в 2016 и 2019 годах. Премьера запланирована на 25 июля этого года.

Фильм режиссера Шони Леви "Дэдпул и Росомаха" расскажет о новом этапе в жизни главного героя. Ему снова придется бороться за существование и против злых персонажей,но для него это привычное дело.

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Шон Леви, Ретт Риз, Пол Верник, Венди Молино, Лизи Молино, Зеб Уэллс.

"Я не киллер" (Hit Man) - боевик, комедия режиссера Ричарда Линклейтера с Гленом Пауэллом, Адриа Архоной и Остином Амелио в главных ролях. Премьера в кино была 24 мая, а вот на Netflix выйдет 7 июня.

В фильме рассказывается история Гэри Джонсон который притворяется наемным убийцей, чтобы поймать настоящих преступников. Все шло по плану, пока в этой истории не появилась женщина.

"Бордерлендз" (Borderlands) - американский комедийный научно-фантастический экшн режиссера Элая Рота и сценариста Крейга Мезина по мотивам одноименной серии видеоигр от Gearbox Software. В прокат лента выйдет 9 августа этого года.

В сюжете фильма рассказывается о пресловутой охотнице за головами с таинственным прошлым по имени Лилия она неохотно возвращается в свой дом на хаотичную планету в галактике Пандора. Там ее ждут новые испытания, которые заключаются в том, чтобы найти пропавшую дочь могущественного разработчика оружия Атласа.

У головних ролях: Кейт Бланшетт, Джеймі Лі Кертіс, Кевін Гарт, Аріана Грінблат, Едгар Рамі.

"Ворон" (The Crow) — супергеройский фильм режиссера Руперта Сандерса. Главные роли исполняют Билл Скошгорд и FKA Twigs. Премьера ленты состоится 23 августа этого года.

Пожертвовав собой, чтобы спасти возлюбленную, главный герой застревает между двумя мирами. Вернувшись с того света мертвых, он не остановится ни перед чем, чтобы свести счеты с убийцами.

"Плохие парни: все или ничего" (Bad boys: Ride or die) - американский комедийный боевик снят Адилом и Билаллом по сценарию Криса Бремнера и Уилла Билла. Кстати это четвертый фильм популярной комедийной франшизы. Между выпуском второй и третьей части прошло 17 лет. В украинский прокат фильм выходит 6 июня.

В новом фильме главные герои неожиданно находятся в статусе беглецов, пытаясь доказать невиновность своего покойного капитана после того, как всплыли обвинения в коррупции.

Главные роли исполняют Уилл Смит и Мартин Лоуренс.