5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити влітку: що подивитись

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Київ • УНН

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"Дедпул і Росомаха", "Я не кілер", "Бордерлендз", "Ворон" та "Погані хлопці: Все або нічого". УНН зібрав підбірку головних кінопрем'єр цього літа.

Літо обіцяє бути цікавим для кіноманів у всьому світі. Закручені сюжети, фантастичні ефекти та неймовірна акторська гра – це лише деякі з тих атрибутів, які чекають глядачів на великому екрані. УНН пропонує добірку кінопрем’єр які ви можете переглянути.

Деталі

"Дедпул і Росомаха" (Deadpool & Wolverine) - американський супергеройський фільм, заснований на коміксах Marvel. Фільм є продовженням стрічок "Дедпул" та "Дедпул 2", що вийшли на екрани у 2016 та 2019 роках. Прем'єру заплановано на 25 липня цього року.

Філм режисера Шоні Леві "Дедпул і Росомаха" розповість про новий етап у житті головного героя. Йому знову доведеться боротися за існування і проти злих персонажів,але для нього це звична справа.

У головних ролях: Райан Рейнольдс, Шон Леві, Ретт Різ, Пол Вернік, Венді Моліно, Ліззі Моліно, Зеб Веллс.

"Я не кілер" (Hit Man) - бойовик, комедія режисера Річарда Лінклейтера з Гленом Пауеллом, Адріа Архоною та Остіном Амеліо у головних ролях. Прем'єра в кіно була 24 травня, а ось на Netflix вийде 7 червня.

У фільмі йдеться про історію Гері Джонсон який видає себе за найманого вбивцю, щоб упіймати справжніх злочинців. Все йшло за планом, доки в цій історії не з'явилася жінка.

"Бордерлендз" (Borderlands) - американський комедійний науково-фантастичний екшн режисера Елая Рота та сценариста Крейга Мезіна за мотивами однойменної серії відеоігор від Gearbox Software. В прокат стрічка вийде 9 серпня цього року.

У сюжеті фільму йдеться про горезвісну мисливицю за головами з таємничим минулим, на ім'я Ліліт. Вона неохоче повертається у свій будинок на хаотичну планету в галактиці Пандору. Там на неї чекають нові випробування, які полягають в тому, щоб знайти зниклу дочку могутнього розробника зброї Атласу.

У головних ролях: Кейт Бланшетт, Джеймі Ли Кертіс, Кевін Гарт, Аріана Грінблатт, Едгар Рами.

"Ворон" (The Crow) — супергеройський фільм режисера Руперта Сандерса. Головні ролі виконають Білл Скашгорд та FKA Twigs. Прем’єра стрічки відбудеться 23 серпня цього року.

Пожертвувавши собою, щоб врятувати кохану, головний герой застрягає між двома світами. Повернувшись із того світу мертвих, він не зупиниться ні перед чим, щоб звести рахунки з убивцями.

"Погані хлопці: Все або нічого" (Bad boys: Ride or die) - американський комедійний бойовик знятий Аділом і Білаллом за сценарієм Кріса Бремнера та Вілла Білла. До речі це четвертий фільм популярної комедійної франшизи. Між виходом другої та третьої частини минуло 17 років. В український прокат фільм виходить 6 червня.

У новому фільмі головні герої несподівано перебувають у статусі втікачів, намагаючись довести невинність свого покійного капітана після того, як спливли звинувачення в корупції.

Головні ролі виконують Вілл Сміт та Мартін Лоуренс.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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