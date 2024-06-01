До 15-річчя відеогри: Netflix анонсував мультсеріал за мотивами Minecraft
Київ • УНН
Netflix анонсував новий анімаційний серіал, заснований на популярній відеогрі Minecraft, з оригінальною історією та новими персонажами.
Компанія Netflix анонсувала мультфільм за мотивами популярної відеогри Minecraft, який отримає нових персонажів і нову історію. Про це пише УНН з посиланням на YouTube-канал Netflix.
Деталі
З нагоди 15-річчя Minecraft, який вважають однією з найпопулярніших відеоігор усіх часів, у Netflix вирішили повідомити фанатам, що вони вже працюють над над мультфільмом за мотивами гри.
У короткому тизері-трейлері показали, як зелений персонаж із гри пливе посередині чорного екрану, а потім вибухає піксельною сірою хмарою. Коли туман розсіюється, камера опиняється в підземній печері, заповненій лавою.
Зрештою кадр завершується червоним логотипом Netflix - літерою N - на вершині вулкана, а потім переходить до слів Netflix x Minecraft.
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Це щойно сталося: найбільш продавана гра всіх часів і найбільший стример у світі об’єдналися, щоб представити вам абсолютно новий анімаційний серіал Minecraft Netflix
В компанії кажуть, що шоу матиме "оригінальну історію з новими персонажами", і незабаром з’явиться більше інформації.
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