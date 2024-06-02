Завтра в Киеве будут действовать стабилизационные отключения в течение всех суток

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

На этой неделе Новолуние в Близнецах 6 июня откроет много возможностей, особенно для творчества, романтики, общения и реализации планов, но также несет риски агрессии и конфликтов из-за напряженности между Марсом и Плутоном.