Завтра у Києві діятимуть стабілізаційні відключення протягом усієї доби
Київ • УНН
Як повідомив голова КМДА Сергій Попков, 3 червня протягом усього дня в Києві діятимуть стабілізаційні відключення, які дозволять задовольнити близько 80% потреб міста в електроенергії.
Завтра, 3-го червня, у Києві діятимуть стабілізаційні відключення. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що відключення діятимуть протягом усієї доби, а не в ранкові та керівні години.
Виділених Укренерго лімітів вистачить забезпечити приблизно 80% потреб Києва.
Економте. Зробіть економію електроенергії своїм невідʼємним щоденним обовʼязком.
Аварійні відключення електроенергії скасовано – Укренерго02.06.24, 13:21 • 58149 переглядiв