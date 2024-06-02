В ВМС Украины опровергли заявление россиян об уничтожении украинских кораблей и катеров

В Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины опровергли сообщения российских СМИ о якобы уничтожении кораблей и катеров украинского флота. Об этом сообщили в ВМС Украины, пишет УНН.

Так, прикрываясь попыткой поразить корабли Военно-Морских Сил ВС Украины, Российская Федерация в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру. россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины, - говорится в сообщении.

Детали

Информация о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется.

"Корабли и катера Военно-Морских Сил ВС Украины продолжают защищать Украину с морского направления" - добавили они.

Напомним

русские держат в полузануренном положении свои подводные лодки, что не типично для обычного пребывания в порту, но это делается для максимальной защиты этих носителей.