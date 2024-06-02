У ВМС України спростували заяву росіян про знищення українських кораблів та катерів
Київ • УНН
Військово-морські сили України спростували заяви рф про знищення українських кораблів і катерів, заявивши, що замість цього росія атакувала цивільну портову інфраструктуру в спробі заблокувати морські шляхи в українські порти.
У Військово-морських силах Збройних сил України спростували повідомлення російських ЗМІ про нібито знищення кораблів та катерів українського флоту. Про це повідомили у ВМС України, пише УНН.
Так, прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, російська федерація вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи до портів України,
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Інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється.
"Кораблі та катери Військово-Морських Сил ЗС України продовжують захищати Україну з морського напрямку" - додали вони.
Нагадаємо
росіяни тримають у напівзануреному положенні свої підводні човни, що не типово для звичайного перебування в порту, але це робиться для максимального захисту цих носіїв.