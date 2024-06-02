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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Италия подтвердила участие Владимира Зеленского на саммите G7

Италия подтвердила участие Владимира Зеленского на саммите G7

Киев  •  УНН

2 июня 2024, 13:14  •  730 просмотра

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Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки", который состоится 13-15 июня в городе Бриндизи на юге Италии, подтвердила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелани подтвердила, что Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 который состоится 13-15 июня в городе Брындизи на юге Италии. Пишет УНН со ссылкой на Anasa.

Детали

Мэлони подтвердила участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7. Впрочем она не уточнила, будет ли украинский лидер в Италии лично, присоединится ли по видеосвязи.

При этом чиновница отметила, что на саммит приглашены по меньшей мере пятнадцать стран и международных институтов, кроме лидеров участников группы и Папы Римского.

Напомним

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна не даст разрешение использовать предоставленное ими оружие по территории рф и никогда не пришлет войска в Украину.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
g7G7
italiyaИталия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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