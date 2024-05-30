"Вся зброя, яка йде з Італії, має бути використана в Україні" - міністр закордонних справ Таяні
Київ • УНН
Італія не допустить використання наданої нею зброї для нанесення ударів по об'єктах в росії і не направить війська в Україну.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна не дасть дозвіл використовувати надану ними зброю по території рф та ніколи не надішле війська в Україну. Пише УНН з посиланням на Sky News.
У перерві від Франції та Німеччини, які вчора заявили, що Києву слід дозволити завдавати ударів усередині росії за допомогою зброї, наданої Заходом за певних обставин, Антоніо Таяні також сказав, що Італія ніколи не надішле війська в Україну.
"Вся зброя, яка йде з Італії, має бути використана в Україні", – сказав глава МЗС Італії Антоніо Таяні.
У понеділок віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні різко відкинув заклики генсека НАТО Єнса Столтенберга зняти обмеження на використання озброєння.
"НАТО не може змусити нас вбивати в росії, а також ніхто не може змусити нас відправити італійських солдатів воювати або вмирати в Україні. Якщо вони хочуть їхати воювати в Україну, нехай туди їдуть Столтенберг, Еммануель Макрон і всі бомбардувальники, які хочуть війни" - сказав віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні.
Нагадаємо
Фінляндія і Канада підтвердили, що не висували Україні умов щодо використання своєї зброї для нанесення ударів по військових об'єктах в росії з метою самооборони від російської агресії.