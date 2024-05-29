Удари західною зброєю по військовим об'єктам рф: Фінляндія та Канада не висували Україні умов
Київ • УНН
Фінляндія і Канада підтвердили, що не висували Україні умов щодо використання своєї зброї для нанесення ударів по військових об'єктах в росії з метою самооборони від російської агресії.
Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен та міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі підтвердили, що їхні країни не заперечують проти використання їхньої зброї по території росії, адже це самооборона, передає УНН.
Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.
"Фінляндія не встановлювала якихось особливих обмежень щодо своєї матеріальної допомоги Україні, але припускає, що матеріал буде використаний відповідно до міжнародного права. росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН. Це також включає удари по військових об'єктах у зоні агресора, які необхідні для самооборони", - сказала Валтонен, яку цитує Uusi Suomi.
У свою чергу глава МЗС Канади Мелані Жолі під час брифінгу зауважила, що її країна не встановлювала Україні умов використання зброї.
"Ми вважаємо, що нам потрібно бути попереду у цьому питанні, тому що в росії немає червоних ліній. У Канади немає умов щодо використання вантажів зброї для України, і тому будемо продовжувати співпрацю з українськими збройними силами", - сказала Жолі.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон також закликав дозволити Україні атакувати російські військові об'єкти на території росії західною зброєю, щоб нейтралізувати джерела, з яких запускаються ракети проти України.