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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удары западным оружием по военным объектам рф: Финляндия и Канада не выдвигали Украине условий

Удары западным оружием по военным объектам рф: Финляндия и Канада не выдвигали Украине условий

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 15:45  •  1302 просмотра

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Финляндия и Канада подтвердили, что не выдвигали Украине условий по использованию своего оружия для нанесения ударов по военным объектам в россии в целях самообороны от российской агрессии.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подтвердили, что их страны не возражают против использования их оружия по территории россии, ведь это самооборона, передает УНН со ссылкой на Uusi Suomi.

Министр иностранных дел Финляндии Елена Валтонен заявила, что страна, ведущая оборонительную войну, может наносить удары по военным объектам на территории агрессора, если это необходимо для самообороны.

"Финляндия не устанавливала каких-то особых ограничений относительно своей материальной помощи Украине, но предполагает, что материал будет использован в соответствии с международным правом. россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН. Это также включает удары по военным объектам в зоне агрессора, которые необходимы для самообороны", - сказала Валтонен.

В свою очередь глава МИД Канады Мелани Жоли отметила, что ее страна не устанавливала Украине условий использования оружия.

"Мы считаем, что нам нужно быть впереди в этом вопросе (разрешение Украине бить оружием Канады по территории рф - ред.), потому что у россии нет красных линий. У Канады нет условий по использованию грузов оружия для Украины, и поэтому будем продолжать сотрудничество с украинскими вооруженными силами", - сказала Жоли.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон также призвал разрешить Украине атаковать российские военные объекты на территории россии западным оружием, чтобы нейтрализовать источники, из которых запускаются ракеты против Украины.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
finlyandiyaФинляндия
kanadaКанада
ukrainaУкраина
polshaПольша
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