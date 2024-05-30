"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине" - министр иностранных дел Таяни

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна не даст разрешение использовать предоставленное ими оружие по территории рф и никогда не пришлет войска в Украину. Пишет УНН со ссылкой на Sky News.

В перерыве от Франции и Германии, которые вчера заявили, что Киеву следует разрешить наносить удары внутри россии с помощью оружия, предоставленного Западом при определенных обстоятельствах, Антонио Таяни также сказал, что Италия никогда не пришлет войска в Украину.

"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине", - сказал глава МИД Италии Антонио Таяни.

В понедельник вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини резко отверг призывы генсека НАТО на Столтенберга снять ограничения на использование вооружения.

"НАТО не может заставить нас убивать в россии, а также никто не может заставить нас отправить итальянских солдат воевать или умирать в Украине. Если они хотят ехать воевать в Украину, пусть туда едут Столтенберг, Эммануэль Макрон и все бомбардировщики, которые хотят войны" - сказал вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини.

Напомним

Финляндия и Канада подтвердили, что не выдвигали Украине условий по использованию своего оружия для нанесения ударов по военным объектам в россии в целях самообороны от российской агрессии.