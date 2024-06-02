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Італія підтвердила участь Володимира Зеленського на саміті G7

Італія підтвердила участь Володимира Зеленського на саміті G7

Київ • УНН

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Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки", який відбудеться 13-15 червня в місті Бриндізі на півдні Італії, підтвердила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні підтвердила, що Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 який відбудеться 13-15 червня в місті Бриндізі на півдні Італії. Пише УНН з посиланням на Anasa.

Деталі

Мелоні підтвердила участь президента України Володимира Зеленського у саміті G7. Втім вона не уточнила, чи буде український лідер в Італії особисто, чи долучиться по відеозв'язку.

При цьому чиновниця зауважила, що на саміт запрошено щонайменше п'ятнадцять країн і міжнародних інституцій, окрім лідерів учасників Групи та Папи Римського.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна не дасть дозвіл використовувати надану ними зброю по території рф та ніколи не надішле війська в Україну.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Політика
dzhordzha-meloniДжорджа Мелоні
g7G7
italiiaІталія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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