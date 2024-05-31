Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца

Дочь Брэда Питта Шайло хочет избавиться от фамилии Питт в свой 18-й день рождения в понедельник. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail и TMZ.

детали

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, Шайло, попросила исключить "Питт" из своей фамилии в официальных документах. По информации СМИ, другие их дети не используют фамилию Питт, хотя они не подавали документов на юридическое изменение своих имен.

По поводу Шайло: всегда ходили слухи, что старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли поддерживала близкие отношения с отцом, - даже после того, как ее родители развелись. Но, похоже, она теперь тоже хочет расстаться со своим знаменитым папой.

Шайло подала заявку на изменение имени ровно в свой 18-й день рождения. Впрочем ее заявление еще не одобрено.

Справка

Помимо Шайло, у звезд "Мистера и миссис Смит" есть еще пятеро детей: Мэдокс (22), Пакс (20), Захара (19) и близнецы Вивьен и Нокс.

Дополнение

Решение Шайло является свидетельством напряженных отношений между голливудским актером и его шестью детьми, считают обозреватели изданий.

В последние месяцы, в результате судебной тяжбы становятся известными все больше грязных подробностей о расставании звездной пары, замечает Der Welt.

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