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Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца
Дочь Брэда Питта Шило официально попросила исключить "Питт" из своей фамилии на 18-й день рождения, что указывает на сложные отношения с отцом после развода родителей.
Литва готова прислать военных инструкторов в Украину
Литва готова направить в Украину военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих на украинской территории в партнерстве с другими странами, готовыми сделать это, в рамках усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность от российского вторжения.
Многодневная операция с участием СБУ: стали известны подробности по поражениям в краснодарском крае
Стали известны подробности относительно поражений в краснодарском крае. Многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму, провели Силы обороны совместно с СБУ, сообщил УНН источник.
Падение детей с высоты после обрыва троса в веревочном парке в Ужгороде: открыто производство
30 мая в Ужгороде 16 детей пострадали, из них 3 получили серьезные травмы, в том числе переломы ног и ушибы позвоночника, когда в веревочном парке оборвался трос, в результате чего они упали с высоты 1,5 метра.
Зеленский сегодня в Стокгольме: анонсировал подписание трех соглашений о безопасности
Сегодня Украина подпишет три соглашения о безопасности, которые обеспечат Киеву долгосрочную поддержку, о чем объявил Президент Владимир Зеленский, который сегодня будет находиться в Стокгольме на третьем саммите Украина – Северная Европа.
Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский
Польша готовит очередной военной помощи Украине.
На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА
Оккупанты усиливают блокпосты на захваченных территориях вокруг Рубежного и Северодонецка, разыскивая людей, в то время как в этих районах продолжаются лесные пожары, а меры по их ликвидации не принимаются.
В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры
В Донецкой области российские войска за один день 7 раз обстреляли населенные пункты, повредив жилые дома и инфраструктуру, ранив 3 человека.
Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется
В течение эпидемического сезона зарегистрировано около 5 млн случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, и в том числе COVID-19. в среднем это на 13% меньше чем в среднем по Украине за аналогичный эпидемический сезон.
Tesla готовит условия для запуска в Китае своего программного обеспечения FSD
Tesla инициировала процедуры в Китае для регистрации своего программного обеспечения «полного автономного вождения " (FSD), которое позволит тестировать его на дорогах общего пользования перед развертыванием для клиентов.