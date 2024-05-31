Дочка Бреда Пітта вирішила дистанціюватися від батька
Київ • УНН
Дочка Бреда Пітта Шило офіційно попросила виключити "Пітт" зі свого прізвища на 18-й день народження, вказуючи на напружені стосунки з батьком після розлучення батьків.
Дочка Бреда Пітта Шайло хоче позбутися прізвища Пітт у свій 18-й день народження в понеділок. Про це пише УНН із посиланням на Daily Mail і TMZ.
Деталі
Донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, Шайло, попросила виключити "Пітт" зі свого прізвища в офіційних документах. За інформацією ЗМІ, інші їх діти не використовують прізвище Пітт, хоча вони не подавали документів на юридичну зміну своїх імен.
З приводу Шайло: завжди ходили чутки, що старша дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі все ще підтримувала близькі стосунки з татом, - навіть після того, як її батьки розлучилися. Але, схоже, вона тепер теж хоче розлучитися з Бредом Піттом.
Шайло подала заявку на зміну імені рівно у свій 18-й день народження. Втім, її заяву ще не схвалено.
Довідка
Крім Шайло, у зірок "Містера і місіс Сміт" є ще п'ятеро дітей: Меддокс (22), Пакс (20), Захара (19) і близнюки Вів'єн і Нокс.
Доповнення
Рішення Шайло є явним свідченням напружених стосунків між голлівудським актором і його шістьма дітьми, вважають оглядачі видань.
Останніми місяцями, в результаті судової тяганини стають відомими все більше брудних подробиць про розставання зіроковї пари, зауважує Der Welt.
На тлі чуток про розлучення: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек провели День пам'яті окремо29.05.24, 17:43 • 112951 перегляд