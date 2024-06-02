На Киевщине из-за непогоды более 8,3 тыс. семей остались без света

В Киевской области в результате непогоды без света остались более 8,3 тыс. семей. Больше всего отключений фиксируется в Бучанском, Обуховском и Вышгородском районах. Об этом сообщает об этом начальник КОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

По информации ДТЭК Киевские региональные сети, в результате дождя и шквального ветра больше всего аварийных отключений сейчас фиксируется в Бучанском, Обуховском и Вышгородском районах, - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, в результате сильного ливня в городе Ирпень подтоплена проезжая часть одной из улиц и цокольный этаж 9 этажки. Также шквальный ветер повалил деревья и некоторых автодорогах и линию электропередач. Сейчас известно о 4 таких случаях в Киевской области.

Работники и техника ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий.

Напомним

В понедельник, 3 июня, лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 00.00 и в течение суток.