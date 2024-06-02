На Київщині через негоду понад 8,3 тис. родин залишилися без світла
Київ • УНН
У Київській області через негоду без електрики залишилися понад 8,3 тис. сімей, при цьому найбільше відключень зафіксовано в Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.
У Київській області внаслідок негоди без світла залишилися понад 8,3 тис. родин. Найбільше відключень фіксується у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах. Про це повідомляє про це начальник КОВА Руслан Кравченко, пише УНН.
За інформацією ДТЕК Київські регіональні мережі, внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень наразі фіксується у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах,
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Крім того, внаслідок сильної зливи у місті Ірпінь підтоплена проїжджа частина однієї з вулиць та цокольний поверх 9 поверхівки. Також шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач. Наразі відомо про 4 такі випадки на Київщині.
Працівники та техніка ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків.
Нагадаємо
У понеділок, 3 червня, ліміти на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів діятимуть по всій Україні з 00.00 та впродовж доби.