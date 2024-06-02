У понеділок Укренерго запроваджує ліміти на споживання електрики
Київ • УНН
У понеділок, 3 червня, ліміти на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів діятимуть по всій Україні з 00.00 та впродовж доби.
У понеділок, 3 червня, ліміти на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів діятимуть по всій Україні з 00.00 та впродовж доби. Про це повідомляє пресслужба"Укренерго", пише УНН.
При перевищені лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень,
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Зазначається також, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуються.
Нагадаємо
2 червня "Укренерго" скасувало аварійні відключення електроенергії, але обмеження на споживання електроенергії будуть введені з 18:00 до опівночі у всіх регіонах України.