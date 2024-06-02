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У понеділок Укренерго запроваджує ліміти на споживання електрики

У понеділок Укренерго запроваджує ліміти на споживання електрики

Київ • УНН

 • 59343 перегляди

У понеділок, 3 червня, ліміти на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів діятимуть по всій Україні з 00.00 та впродовж доби.

У понеділок, 3 червня, ліміти на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів діятимуть по всій Україні з 00.00 та впродовж доби. Про це повідомляє пресслужба"Укренерго", пише УНН.

При перевищені лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається також, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуються.

Нагадаємо

2 червня "Укренерго" скасувало аварійні відключення електроенергії, але обмеження на споживання електроенергії будуть введені з 18:00 до опівночі у всіх регіонах України.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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