В понедельник Укрэнерго вводит лимиты на потребление электричества

В понедельник, 3 июня, лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 00.00 и в течение суток. Об этом сообщает пресс-служба"Укрэнерго", пишет УНН.

При превышении лимитов облэнерго могут применять для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается также, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничиваются.

Напомним

2 июня "Укрэнерго" отменило аварийные отключения электроэнергии, но ограничения на потребление электроэнергии будут введены с 18:00 до полуночи во всех регионах Украины.