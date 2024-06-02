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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В понедельник Укрэнерго вводит лимиты на потребление электричества

В понедельник Укрэнерго вводит лимиты на потребление электричества

Киев  •  УНН

2 июня 2024, 17:19  •  3085 просмотра

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В понедельник, 3 июня, лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 00.00 и в течение суток.

В понедельник, 3 июня, лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 00.00 и в течение суток. Об этом сообщает пресс-служба"Укрэнерго", пишет УНН.

При превышении лимитов облэнерго могут применять для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается также, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничиваются.

Напомним

2 июня "Укрэнерго" отменило аварийные отключения электроэнергии, но ограничения на потребление электроэнергии будут введены с 18:00 до полуночи во всех регионах Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина
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