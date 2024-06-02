С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 48-Генштаб
Киев • УНН
С начала суток количество боевых столкновений на фронте увеличилось до 48, при этом российские войска наносили авиаудары и атаки по нескольким направлениям, которые были отбиты украинскими защитниками.
С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 48.на Харьковском направлении армия российской федерации с начала суток сбросила 20 авиабомб на населенные пункты. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
С начала суток количество боевых столкновений возросло до 48. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских оккупантов. Самым горячим остается Покровское направление. Украинские воины жестко отвечают на вражеские попытки продвинуться вперед,
Детали
На Харьковском направлении Российские террористы продолжают разрушать населенные пункты авиаударами, используя для пусков территорию рф. 20 бомб сбросил враг с начала этих суток. После обеда российские захватчики из направления Шебекино (рф) нанесли авиационный удар в район украинского Волчанских хуторов. Агрессор провел за сегодня одну атаку неподалеку Старицы. Украинские военные укрепляют оборону и активно истощают наступательный потенциал врага.
На Лиманском направлении наши защитники отбили три атаки противника после неудачной попытки в районе села Тернов, дважды российские оккупанты попытались улучшить тактическое положение в Серебрянском лесу. Получили отпор. Враг перегруппировывает силы. Наши защитники укрепляют занятые рубежи и держат ситуацию контролируемой.
На Северском направлении продолжается бой в районе выемки. Общее количество боестолкновений на направлении увеличилось до семи.
На Краматорском направлении враг концентрировал усилия неподалеку Калиновки и Клещиевки – отбиты четыре вражеские атаки. Захватчики ударили десятью неуправляемыми авиаракетами в район Дружбы.
На Покровском направлении оккупанты с начала суток совершили 16 атак на позиции наших войск. 12 боестолкновений Силы обороны отбили, четыре-еще продолжаются неподалеку Нетайлового и Сокола. На направлении противник тоже применяет управляемые авиационные бомбы. На Евгеньевку агрессор сбросил два КАБина Александрополь и Карловку - по одному.
На Времовском направлении враг продолжает атаковать в районе Старомайорского. Все три сегодняшних атаки оккупантов подразделения Сил обороны отбили.
На Приднепровском направлении, на левом берегу Днепра, агрессор совершил уже три попытки оттеснить наши подразделения с позиций возле крынок. Потерпел неудачу. Захватчики нанесли два авиаудара-по районам сел Ольговка и Новотягинка.
На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
Напомним
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 509 860 человек личного состава и 7765 танков.
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