С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 48-Генштаб

С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 48.на Харьковском направлении армия российской федерации с начала суток сбросила 20 авиабомб на населенные пункты. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

С начала суток количество боевых столкновений возросло до 48. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских оккупантов. Самым горячим остается Покровское направление. Украинские воины жестко отвечают на вражеские попытки продвинуться вперед, - говорится в сообщении.

Детали

На Харьковском направлении Российские террористы продолжают разрушать населенные пункты авиаударами, используя для пусков территорию рф. 20 бомб сбросил враг с начала этих суток. После обеда российские захватчики из направления Шебекино (рф) нанесли авиационный удар в район украинского Волчанских хуторов. Агрессор провел за сегодня одну атаку неподалеку Старицы. Украинские военные укрепляют оборону и активно истощают наступательный потенциал врага.

На Лиманском направлении наши защитники отбили три атаки противника после неудачной попытки в районе села Тернов, дважды российские оккупанты попытались улучшить тактическое положение в Серебрянском лесу. Получили отпор. Враг перегруппировывает силы. Наши защитники укрепляют занятые рубежи и держат ситуацию контролируемой.

На Северском направлении продолжается бой в районе выемки. Общее количество боестолкновений на направлении увеличилось до семи.

На Краматорском направлении враг концентрировал усилия неподалеку Калиновки и Клещиевки – отбиты четыре вражеские атаки. Захватчики ударили десятью неуправляемыми авиаракетами в район Дружбы.

На Покровском направлении оккупанты с начала суток совершили 16 атак на позиции наших войск. 12 боестолкновений Силы обороны отбили, четыре-еще продолжаются неподалеку Нетайлового и Сокола. На направлении противник тоже применяет управляемые авиационные бомбы. На Евгеньевку агрессор сбросил два КАБина Александрополь и Карловку - по одному.

На Времовском направлении враг продолжает атаковать в районе Старомайорского. Все три сегодняшних атаки оккупантов подразделения Сил обороны отбили.

На Приднепровском направлении, на левом берегу Днепра, агрессор совершил уже три попытки оттеснить наши подразделения с позиций возле крынок. Потерпел неудачу. Захватчики нанесли два авиаудара-по районам сел Ольговка и Новотягинка.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 509 860 человек личного состава и 7765 танков.