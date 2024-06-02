Ще плюс 1080 окупантів і 25 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 509 860 осіб особового складу і 7765 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 509 860 осіб, 7765 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 509 860 (+1080) осіб
танків ‒ 7765 (+25) од,
бойових броньованих машин ‒ 14980 (+33) од,
артилерійських систем – 13233 (+49) од,
РСЗВ – 1089 (+1) од,
засоби ППО ‒ 821 (+6) од,
літаків – 357 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10699 (+82),
крилаті ракети ‒ 2268 (+38),
кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86) од,
спеціальна техніка ‒ 2195 (+14).
Генштаб: на Харківському напрямку ворог сьогодні штурмових дій не вів, найбільш напружена ситуація - на Покровському напрямку28.05.24, 13:10 • 32157 переглядiв