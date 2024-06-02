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Ще плюс 1080 окупантів і 25 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 26087 перегляди

З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 509 860 осіб особового складу і 7765 танків.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 509 860 осіб, 7765 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.24 орієнтовно склали:

особового складу  ‒ близько 509 860 (+1080) осіб

танків ‒ 7765 (+25) од,

бойових броньованих машин ‒ 14980 (+33) од,

артилерійських систем  –  13233 (+49) од,

РСЗВ – 1089 (+1) од,

засоби ППО ‒ 821 (+6) од,

літаків  – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10699 (+82),

крилаті ракети ‒ 2268 (+38),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86) од,

спеціальна техніка ‒ 2195 (+14).

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Лілія Подоляк

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