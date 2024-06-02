Еще плюс 1080 оккупантов и 25 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  140987 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  136538 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  140734 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  139522 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  141468 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  132522 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  246393 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112871 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  228506 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  92547 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Новости по теме
Еще плюс 1080 оккупантов и 25 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1080 оккупантов и 25 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  8344 просмотра
Китай отменяет льготные тарифы на тайваньский импорт

Китай отменяет льготные тарифы на тайваньский импорт

  •  15380 просмотра
День здорового питания, День борьбы с вредителями, Международный день проституток. Что еще можно отметить 2 июня

День здорового питания, День борьбы с вредителями, Международный день проституток. Что еще можно отметить 2 июня

  •  11716 просмотра
NASA отложила запуск Boeing Starliner с астронавтами

NASA отложила запуск Boeing Starliner с астронавтами

  •  13948 просмотра
Глава Минобороны США: война с Китаем не неизбежна, главное-открытый диалог

Глава Минобороны США: война с Китаем не неизбежна, главное-открытый диалог

  •  16470 просмотра
На юге Украины пограничники нанесли удар по оккупантам

На юге Украины пограничники нанесли удар по оккупантам

  •  17234 просмотра
Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

  •  23951 просмотра
Кафедральный собор в Корсунь-Шевченковском перешел в ПЦУ

Кафедральный собор в Корсунь-Шевченковском перешел в ПЦУ

  •  20370 просмотра
ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

  •  44516 просмотра
Женщина зарегистрировалась кандидатом на выборы президента Ирана

Женщина зарегистрировалась кандидатом на выборы президента Ирана

  •  21105 просмотра

Популярные

Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

  •  25802 просмотра
ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

  •  46139 просмотра
На Херсонщине Силы обороны атаковали место базирования оккупантов

На Херсонщине Силы обороны атаковали место базирования оккупантов

  •  40255 просмотра
14-летний подросток был среди 5 раненых в результате нападения россиян на Лиман

14-летний подросток был среди 5 раненых в результате нападения россиян на Лиман

  •  35302 просмотра
Трамп после приговора суда собрал $53 миллиона на предвыборную кампанию

Трамп после приговора суда собрал $53 миллиона на предвыборную кампанию

  •  42599 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

31 мая 2024, 06:27  •  193983 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  246393 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  230629 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  228506 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  230029 просмотра

Еще плюс 1080 оккупантов и 25 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 509 860 человек личного состава и 7765 танков.

Война •   •  8344 просмотра
Еще плюс 1080 оккупантов и 25 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Китай отменяет льготные тарифы на тайваньский импорт

Китай отменил льготные тарифы на 134 вида тайваньского импорта в качестве наказания за позицию Тайваня, выступающего за независимость, что усилило экономическое давление на остров.

Экономика •   •  15380 просмотра
Китай отменяет льготные тарифы на тайваньский импорт

День здорового питания, День борьбы с вредителями, Международный день проституток. Что еще можно отметить 2 июня

Сегодня, второго июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня здорового питания и отказа от излишеств в еде. Проблема переедания является достаточно серьезной и касается многих людей, ведь потребление большого количества быстро усваиваемых углеводов может привести к увеличению массы тела и ожирению.

УНН Lite •   •  11716 просмотра
День здорового питания, День борьбы с вредителями, Международный день проституток. Что еще можно отметить 2 июня

NASA отложила запуск Boeing Starliner с астронавтами

Запуск космического корабля Boeing Starliner с двумя астронавтами НАСА на борту был остановлен менее чем за четыре минуты до старта из-за системной неполадки.

Технологии •   •  13948 просмотра
NASA отложила запуск Boeing Starliner с астронавтами

Глава Минобороны США: война с Китаем не неизбежна, главное-открытый диалог

Министр обороны США Ллойд Остин заявил на конференции Shangri-La Dialogue в Сингапуре, что война с Китаем "не близка и не неизбежна", и подчеркнул важность открытого общения между двумя странами для уменьшения недоразумений.

политика •   •  16470 просмотра
Глава Минобороны США: война с Китаем не неизбежна, главное-открытый диалог

На юге Украины пограничники нанесли удар по оккупантам

Украинские пограничники использовали беспилотник FPV для нанесения ударов по российским оборонительным укреплениям на временно оккупированной территории на юге Украины, как показала воздушная разведка Государственной пограничной службы.

Общество •   •  17234 просмотра
На юге Украины пограничники нанесли удар по оккупантам

Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

Хуситы утверждали, что провели шесть операций против американского атомного авианосца "Дуайт Эйзенхауэр", американского эсминца и трех коммерческих судов в Красном море и Индийском океане.

Война •   •  23951 просмотра
Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

Кафедральный собор в Корсунь-Шевченковском перешел в ПЦУ

Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Корсунь-Шевченковском, Черкасская область, присоединился к Православной церкви Украины после того, как прихожане наконец смогли войти в свой храм 31 мая 2024 года.

политика •   •  20370 просмотра
Кафедральный собор в Корсунь-Шевченковском перешел в ПЦУ

ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

В мае украинские военнослужащие уничтожили рекордные 1160 российских артиллерийских систем и уничтожили 38 940 российских солдат, что является самыми высокими ежемесячными потерями для России с начала полномасштабного вторжения.

Война •   •  44516 просмотра
ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

Женщина зарегистрировалась кандидатом на выборы президента Ирана

Первая женщина, бывший депутат парламента Ирана Зохре Элиян, зарегистрировалась в качестве кандидата на внеочередных президентских выборах в Иране, назначенных после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

политика •   •  21105 просмотра
Женщина зарегистрировалась кандидатом на выборы президента Ирана