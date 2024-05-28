Генштаб: на Харьковском направлении враг сегодня штурмовых действий не вел, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении

На фронте с начала этих суток произошло уже 45 боестолкновений, на Харьковском направлении сегодня оккупанты штурмовых действий не вели, на Купянском - уже семь боестолкновений, еще одно продолжается, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении, говорится в сводке Генштаба ВСУ за 12 часов 28 мая, пишет УНН.

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"Уже сегодня, с начала суток, произошло 45 боевых столкновений. Оккупанты совершили семь авиаударов с применением девяти КАБов, 656 обстрелов позиций наших войск из различных типов вооружения. Также российские террористы задействовали для ударов 43 дрона-камикадзе", - говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении с начала суток оккупанты штурмовых действий не вели. Подразделения наших войск укрепляют оборону и держат российских захватчиков под огневым контролем.

По уточненным данным, за минувшие сутки на этом направлении враг потерял более 250 человек, из них 54 безвозвратными. Также уничтожены танк оккупантов, две артиллерийские системы, пять автомобилей и пять единиц специальной техники. Кроме того, повреждены две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, шесть автомобилей и единица специальной техники.

На Купянском направлении с начала суток уже произошло семь боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Дружелюбовка и Невское шесть атак отбиты без успехов для противника. Еще одно боевое столкновение в районе Невского продолжается.

На Лиманском направлении в настоящее время продолжается пять вражеских атак в районах населенных пунктов Терны, Торское и Белогоровка. Наши защитники успешно отбили по одному штурмовому действию в районе Торского и Белогоровки. Потерь позиций не допущено.

На Северском направлении противник тоже пытается проявлять активность. Одну атаку украинские воины отбили и еще четыре продолжаются. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении с начала суток противник уже четыре раза пытался улучшить тактическое положение. Штурмовые действия проводит неподалеку Григорьевки, Клищеевки и Андреевки. Три вражеские попытки продвинуться вперед успешно отражены подразделениями сил обороны. В настоящее время продолжается боевое столкновение в районе Андреевки. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируемая.

Как и за прошедшие сутки наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Сейчас там продолжается восемь боевых столкновений. В настоящее время отбито семь атак неподалеку Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки первой. Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки на данном направлении.

Уже с начала суток оккупанты понесли потери в 100 человек. Уничтожено девять вражеских боевых бронированных машин и два автомобиля.

По уточненным данным за минувшие сутки на Покровском направлении российский агрессор потерял 369 человек. Также уничтожен вражеский танк, 10 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и три пушки. Кроме того, повреждены шесть боевых бронированных машин, по три автомобиля и пушки.

На Кураховском направлении одну атаку неподалеку Константиновки уже отбито. Продолжается бой в районе Водяного. Враг интенсивным огневым воздействием пытается потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Подразделения Сил обороны, в свою очередь, прилагают максимум усилий для стабилизации обстановки.

С начала суток на Времовском направлении наши воины отбивают атаку в районе Раздольного. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении враг совершил три неудачные попытки оттеснить украинских воинов от Крынок.

На остальных направлениях обстановка, как указано, существенных изменений не претерпела.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 24 района сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы российских оккупантов.

"Украинские воины решительно держат позиции, иногда принимают активные меры огневого воздействия и уничтожают захватчиков", - отметили в Генштабе.

Еще плюс 1460 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага