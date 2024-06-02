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Від початку доби кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 48 - Генштаб

Від початку доби кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 48 - Генштаб

Київ • УНН

 • 47976 перегляди

З початку доби кількість бойових зіткнень на фронті збільшилася до 48, при цьому російські війська наносили авіаудари і атаки по декількох напрямках, які були відбиті українськими захисниками.

Від початку доби кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 48. На Харківському напрямку армія російської федерації з початку доби скинула 20 авіабомб на населені пункти. Про це повідомляє  Генеральний штаб Збройних сил України, пише УНН.

З початку доби кількість бойових зіткнень зросла до 48. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Українські воїни жорстко відповідають на ворожі спроби просунутись вперед,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

На Харківському напрямку російські терористи продовжують руйнувати населені пункти авіаударами, використовуючи для пусків територію рф. 20 бомб скинув ворог від початку цієї доби. Пообіді російські загарбники із напрямку Шебекіно (рф) нанесли авіаційного удару у район українського Вовчанських хуторів. Агресор провів за сьогодні одну атаку неподалік Стариці. Українські військові укріплюють оборону та активно виснажують наступальний потенціал ворога.

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили три атаки противника Після невдалої спроби у районі села Тернів, двічі російські окупанти спробували покращити тактичне положення у Серебрянському лісі. Отримали відсіч. Ворог перегруповує сили. Наші захисники укріплюють зайняті рубежі та тримають ситуацію контрольована.

На Сіверському напрямку триває бій у районі Виїмки. Загальна кількість боєзіткнень на напрямку збільшилась до семи.

На Краматорському напрямку ворог концентрував зусилля неподалік Калинівки і Кліщіївки – відбито чотири ворожі атаки. Загарбники вдарили десятьма некерованими авіаракетами у район Дружби.

На Покровському напрямку окупанти з початку доби здійснили 16 атак на позиції наших військ. 12 боєзіткнень Сили оборони відбили, чотири - ще тривають неподалік Нетайлового та Сокола. На напрямку противник теж застосовує керовані авіаційні бомби. На Євгенівку агресор скинув два КАБи, на Олександропіль та Карлівку - по одному.

На Времівському напрямку ворог продовжує атакувати в районі Старомайорського. Всі три сьогоднішніх атаки окупантів підрозділи Сил оборони відбили.

На Придніпровському напрямку, на лівому березі Дніпра, агресор здійснив вже три спроби відтіснити наші підрозділи з позицій біля Кринок. Зазнав невдачі. Загарбники завдали двох авіаударів - по районах сіл Ольгівка та Новотягинка.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 509 860 осіб особового складу і 7765 танків.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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