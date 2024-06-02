В G7 поддерживают ограничения для банков, которые помогают России обходить санкции-Bloomberg

G7 и Европейский Союз рассматривают методы усиления санкций против банков, которые помогают Москве в обходе международных санкций. Одним из возможных подходов является применение мер к кредитным учреждениям третьих стран, которые используют финансовые коммуникационные системы, аналогичные SWIFT.

Пише УНН з посиланням на Bloomberg.

детали

Накануне встречи Группы семи в Италии, страны-члены и Европейский Союз обсуждают меры по усилению контроля за банками, которые способствуют России в обходе международных санкций.

В частности, они рассматривают ограничения для кредиторов третьих стран, которые используют альтернативные системы передачи финансовых сообщений, похожие на SWIFT, чтобы помогать России избегать торговых санкций. ЕС предлагает ограничить банки, пользующиеся российской системой SPFS, которая была создана после аннексии Крыма и в настоящее время используется более 150 иностранными банками в около 20 странах.

Эти обсуждения акцентируют на длительной приверженности G7 помешать России получить доступ к ключевым технологиям, которые могут использоваться в вооружениях.

Несмотря на успешное отключение нескольких российских банков от SWIFT после полномасштабного вторжения в Украину, москва нашла альтернативные пути для обхода санкций через третьи страны, такие как Китай и Турция.

Напомним

Глава Нацбанка Андрей Пышный предложил применить новаторский финансовый инструмент — репарационный заем, предоставляемый Украине с международными гарантиями от российских резервов в случае невыплаты Россией репараций.