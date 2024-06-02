У G7 підтримують обмеження для банків, які допомагають росії обходити санкції – Bloomberg
Київ • УНН
G7 і ЄС розглядають заходи щодо обмеження діяльності банків третіх країн, які використовують альтернативні системи обміну фінансовими повідомленнями, такі як SWIFT, щоб допомогти Росії обійти міжнародні санкції.
G7 та Європейський Союз розглядають методи посилення санкцій проти банків, які допомагають москві в обході міжнародних санкцій. Одним із можливих підходів є застосування заходів до кредитних установ третіх країн, які використовують фінансові комунікаційні системи, аналогічні SWIFT.
Пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Напередодні зустрічі Групи семи в Італії, країни-члени та Європейський Союз обговорюють заходи щодо підсилення контролю за банками, які сприяють росії в обході міжнародних санкцій.
Зокрема, вони розглядають обмеження для кредиторів третіх країн, які використовують альтернативні системи передачі фінансових повідомлень, схожі на SWIFT, щоб допомагати росії уникати торговельних санкцій. ЄС пропонує обмежити банки, що користуються російською системою SPFS, яка була створена після анексії Криму і наразі використовується понад 150 іноземними банками у близько 20 країнах.
Ці обговорення акцентують на тривалій відданості G7 завадити росії отримати доступ до ключових технологій, які можуть використовуватися в озброєннях.
Попри успішне відключення декількох російських банків від SWIFT після повномасштабного вторгнення в Україну, москва знайшла альтернативні шляхи для обходу санкцій через треті країни, такі як Китай та Туреччина.
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