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Репараційна позика: у НБУ розповіли про новаторський фінансовий інструмент

Репараційна позика: у НБУ розповіли про новаторський фінансовий інструмент

Київ • УНН

 • 19512 перегляди

Глава Національного банку України запропонував інноваційний механізм "репараційного кредиту", при якому Україна буде отримувати довгострокові позики від партнерів із забезпеченням у вигляді вимог України про відшкодування збитку від росії і гарантій із заморожених російських резервів, які будуть використовуватися в разі відмови росії виплачувати репарації.

Голова Нацбанку Андрій Пишний запропонував застосувати новаторський фінансовий інструмент — репараційну позику, що надається Україні з міжнародними гарантіями від російських резервів у випадку невиплати росією репарацій. Про це він написав у своєму Facebook, повідомляє УНН.

Так під час круглого столу обговорювали ідею репараційної позики – довгострокової позики від партнерів України із забезпеченням у вигляді права вимоги України до росії щодо виплати репарацій та під гарантії російських резервів, які можуть бути зараховані кредиторами проти зобов’язань України за позикою в разі відмови росії виплатити репарації 

- каже Пишний.

За словами голови Нацбанку, такий механізм розглядається поряд з ідеєю позики під заставу доходів від російських активів, адже він має певні переваги – гнучкий у реалізації, зрозумілий полісімейкерам та, на думку багатьох з них, менш ризиковий з юридичної точки зору.

"Те, що зараз експертна спільнота та політики генерують різні ідеї щодо фінансового інжинірингу, які є креативними і з юридичної, і з фінансової точки зору, є безперечно позитивною тенденцією. Це доводить, що наші міжнародні партнери націлені на пошук ефективних рішень для надання Україні доступу до активів рф" - додав він.

Нагадаємо

Президент Світового банку Аджай Банга висловив готовність керувати кредитним фондом G7 для України, забезпеченим замороженими російськими активами для невійськових цілей, використовуючи досвід Світового банку в управлінні подібними донорськими фондами.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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