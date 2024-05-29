Репараційна позика: у НБУ розповіли про новаторський фінансовий інструмент
Київ • УНН
Глава Національного банку України запропонував інноваційний механізм "репараційного кредиту", при якому Україна буде отримувати довгострокові позики від партнерів із забезпеченням у вигляді вимог України про відшкодування збитку від росії і гарантій із заморожених російських резервів, які будуть використовуватися в разі відмови росії виплачувати репарації.
Голова Нацбанку Андрій Пишний запропонував застосувати новаторський фінансовий інструмент — репараційну позику, що надається Україні з міжнародними гарантіями від російських резервів у випадку невиплати росією репарацій. Про це він написав у своєму Facebook, повідомляє УНН.
Так під час круглого столу обговорювали ідею репараційної позики – довгострокової позики від партнерів України із забезпеченням у вигляді права вимоги України до росії щодо виплати репарацій та під гарантії російських резервів, які можуть бути зараховані кредиторами проти зобов’язань України за позикою в разі відмови росії виплатити репарації
За словами голови Нацбанку, такий механізм розглядається поряд з ідеєю позики під заставу доходів від російських активів, адже він має певні переваги – гнучкий у реалізації, зрозумілий полісімейкерам та, на думку багатьох з них, менш ризиковий з юридичної точки зору.
"Те, що зараз експертна спільнота та політики генерують різні ідеї щодо фінансового інжинірингу, які є креативними і з юридичної, і з фінансової точки зору, є безперечно позитивною тенденцією. Це доводить, що наші міжнародні партнери націлені на пошук ефективних рішень для надання Україні доступу до активів рф" - додав він.
Нагадаємо
Президент Світового банку Аджай Банга висловив готовність керувати кредитним фондом G7 для України, забезпеченим замороженими російськими активами для невійськових цілей, використовуючи досвід Світового банку в управлінні подібними донорськими фондами.