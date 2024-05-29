Репарационный заем: в НБУ рассказали о новаторском финансовом инструменте

Глава Нацбанка Андрей Пышный предложил применить новаторский финансовый инструмент - репарационный заем, предоставляемый Украине с международными гарантиями от российских резервов в случае невыплаты россией репараций. Об этом он написал в своем Facebook, сообщает УНН.

Так во время круглого стола обсуждали идею репарационного займа-долгосрочного займа от партнеров Украины с обеспечением в виде права требования Украины к россии по выплате репараций и под гарантии российских резервов, которые могут быть зачислены кредиторами против обязательств Украины по займу в случае отказа россии выплатить репарации - говорит Пышный.

По словам главы Нацбанка, такой механизм рассматривается наряду с идеей займа под залог доходов от российских активов, ведь он имеет определенные преимущества – гибкий в реализации, понятный полимейкерам и, по мнению многих из них, менее рисковый с юридической точки зрения.

"То, что сейчас экспертное сообщество и политики генерируют различные идеи по финансовому инжинирингу, которые являются креативными и с юридической, и с финансовой точки зрения, является бесспорно положительной тенденцией. Это доказывает, что наши международные партнеры нацелены на поиск эффективных решений для предоставления Украине доступа к активам рф", - добавил он.

Напомним

Президент Всемирного банка Аджай Банга выразил готовность управлять кредитным фондом G7 для Украины, обеспеченным замороженными российскими активами для невоенных целей, используя опыт Всемирного банка в управлении подобными донорскими фондами.