Зеленский пригласил премьер-министра Сингапура принять участие в Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский лично пригласил премьер-министра Сингапура Лоуренса Ванга принять участие в первом Глобальном саммите мира и обсудил с ним украинское видение его результатов. Об этом президент сообщил в Telegram, пишет УНН.

Пригласил премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга лично принять участие в первом Глобальном саммите мира. Рассказал об украинском видении результатов саммита, - написал Зеленский.

Детали

По его словам, во время встречи также было уделено значительное внимание расширению экономического сотрудничества, в частности возможностям увеличения торговли и экспорта аграрной продукции.

Напомним

Зеленский встретился с руководителями сингапурских инвестиционных компаний во время саммита "Диалог Шангри-Ла", обсудил развитие украинско-сингапурских торговых отношений, пригласил инвесторов на конференцию в Берлине по модернизации экономики Украины и выразил благодарность за их работу в Украине во время войны.