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Зеленський запросив прем’єр-міністра Сінгапуру взяти участь у Саміті миру

Зеленський запросив прем’єр-міністра Сінгапуру взяти участь у Саміті миру

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Сінгапуру Лоуренса Вонга особисто взяти участь у першому Глобальному саміті миру.

Президент України Володимир Зеленський особисто запросив Прем'єр-міністра Сінгапуру Лоуренса Вонга взяти участь у першому Глобальному саміті миру та обговорив з ним українське бачення його результатів. Про це президент повідомив у Telegram, пише УНН.

Запросив Прем’єр-міністра Сінгапуру Лоуренса Вонга особисто взяти участь у першому Глобальному саміті миру. Розповів про українське бачення результатів Саміту,

- написав Зеленський.

Деталі

За його словами, під час зустрічі також було приділено значну увагу розширенню економічного співробітництва, зокрема можливостям збільшення торгівлі та експорту аграрної продукції.

Нагадаємо

Зеленський зустрівся з керівниками Сінгапурських інвестиційних компаній під час саміту "Діалог Шангрі-Ла", обговорив розвиток українсько-сінгапурських торговельних відносин, запросив інвесторів на конференцію в Берліні з модернізації економіки України та висловив вдячність за їхню роботу в Україні під час війни.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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