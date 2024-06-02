Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
Киев • УНН
На этой неделе Новолуние в Близнецах 6 июня откроет много возможностей, особенно для творчества, романтики, общения и реализации планов, но также несет риски агрессии и конфликтов из-за напряженности между Марсом и Плутоном.
На этой неделе главным астрологическим событием будет Новолуние, которое состоится 6 июня в 15.38 по киевскому времени в знаке Близнецов. Как рассказала специально для УНН профессиональный астролог Ксения Базиленко, это откроет для большинства из нас много возможностей. Она рассказала, что ждет представителей каждого из знака Зодиака в период с 3 по 9 июня.
Детали
"В момент новолуния хорошо прописывать свои планы на ближайший лунный месяц. Именно сейчас они будут иметь особую силу для своей реализации".
В гороскопе Новолуние Солнце и Луна традиционно будут в аспекте соединения. К ним также на этот раз присоединится Венера и эта Новолуние будет с энергией творчества, романтики и вдохновения. На этой неделе будет возможность раскрыть все свои таланты и творческие возможности, – рассказала астролог.
По словам Базиленко, сочетание Солнца и Венеры принесет много любви - можно будет наладить отношения или найти свою любовь.
"На этой неделе большое количество планет будет находиться в стихии воздуха, особенно в знаке Близнецов, что принесет нам легкость, общительность, особенно после того, как Меркурий в понедельник перейдет в этот знак и соединится с Юпитером. Это даст нам возможности хорошего обучения, сдачи экзаменов. Активная деятельность ждет людей, работающих в информационных сферах, в журналистике и в педагогике.
По ее словам, на этой неделе могут быть заключены важнейшие соглашения и проведены крупные международные переговоры, которые повлияют на наше будущее. Но в то же время мы можем узнать шокирующую информацию.
Эту неделю нужно использовать для реализации всех ваших планов и задуманного, быть активными и инициативными. И тогда вас обязательно ждет успех,
С 5 по 18 июня будет напряженный аспект между Марсом и Плутоном, планетами агрессии и войны, который усилит военные действия, восстания и напряженность во многих горячих точках мира.
ОВНЫ
На этой неделе у вас ждет большая активность и перед вами откроются большие возможности. Вы сможете встретить очень важных для вас людей, наладить взаимоотношения с окружающим миром. Успех будет в обучении и сдаче экзаменов. Также у вас возможны замечательные романтические знакомства. Вам стоит опасаться только собственной агрессии и внутренних озабоченности.
ТЕЛЬЦЫ
Эта неделя может принести вам большую удачу в финансовой сфере вы сможете получить хорошую прибыль, найти замечательных деловых партнеров. Новые крупные покупки будут успешными. В Новолуние вам стоит построить планы на будущее и относительно бизнеса.
Вам не стоит делиться своими тайнами и переживаниями.
БЛИЗНЕЦЫ
Для вас эта неделя будет одной из лучших в этом году. Вам стоит воспользоваться такой возможностью, поскольку именно сейчас перед вами откроются все пути и дороги. Вы будете в центре внимания, сможете договориться с любыми людьми, получить важные документы, удачно принять значимые для себя решения. Вы как магнит для успеха, можете притянуть все лучшее, что может быть. Но на этой неделе вам не стоит опираться на своих друзей.
РАКИ
На этой неделе вы сможете разобраться в своем внутреннем мире, в своих истинных желаниях. Хороший период для самосовершенствования, творчества и решения глубинных вопросов. Вам стоит на этой неделе хорошо отдохнуть и набраться новых сил. В Новолуние пропишите свои планы и мечты. Стоит опасаться конфликтов с руководством.
ЛЬВЫ
Для вас эта неделя принесет большие возможности в любых начинаниях. Во второй половине недели вы можете смело начинать новые проекты-вы сможете легко найти своих единомышленников. Поддержку можно получить от друзей.В новолуние пропишите свои планы, поскольку на этой неделе к вам придет большое количество интересных идей на будущее.Будьте осторожны в дальних поездках, а также избегайте конфликтов с иностранцами.
ДЕВЫ
На этой неделе вы сможете реализовать все свои самые амбициозные планы. Хороший период для карьерного роста и реализации крупных проектов. Вам могут поступить интересные предложения по работе. Вы сможете подписать бумаги большого веса.Но избегайте рисков. Вы также не должны брать кредиты и любые другие долговые обязательства на этой неделе.
ВЕСЫ
На этой неделе удачу вам принесут дальние поездки и путешествия, контакты с иностранцами. Вы сможете получить долгожданные документы за границей.В учебе вас ждет большой успех, особенно в сдаче экзаменов.Остерегайтесь конфликтов со своими партнерами, как в бизнесе, так и в любви.
СКОРПИОНЫ
Прекрасная неделя для того, чтобы вы смогли реализовать всю свою природу - это рисковать, легко справляться с экстремальными ситуациями, быстро и правильно принимать важные для вас решения. На этой неделе вы сможете встретить важных вам людей, которые помогут решить сложные вопросы. Теперь вы можете брать кредиты, инвестировать в крупные проекты.На этой неделе вам стоит избегать конфликтов со своим коллективом. А также уделите время своему здоровью.
СТРЕЛЬЦЫ
Эта неделя поможет вам наладить отношения со своим окружением. Вы сможете удачно привлечь партнеров по бизнесу, подписать контракты и договоры.В личной жизни все начнет налаживаться. Отношения с супругами станут мягче. Отличное время для предложения о браке и браке. Но избегайте новых знакомств.
КОЗЕРОГИ
Неделя вам принесет много энергии и сил, а также большие возможности в любом виде деятельности. Сейчас вы можете подписать контракт с хорошей компанией или удалось сменить работу. Вам нужно показать весь свой профессионализм, смело реализоваться в тех направлениях, где вы чувствуете свое призвание.Не забывайте о своем здоровье. избегайте конфликтов со своими близкими.
ВОДОЛЕИ
На этой неделе вы можете очень удачно наладить свои личные отношения. Вас ждет большой успех в любви. Поэтому ходите на свидания, знакомьтесь с новыми людьми, а сложившиеся отношения вы можете гармонизировать и добавить в них больше романтики.Также этот период достаточно хорош для того, чтобы вы могли расслабиться, набраться сил.
Не забудьте в новолуние прописать все свои планы и желания. На этой неделе вам стоит внимательно отнестись к своим высказываниям, а также избегать любых конфликтов.
РЫБЫ
Эта неделя принесет вам большую удачу в решении всех ваших жилищных вопросов. Именно сейчас вы можете удачно купить или продать недвижимость, получить наследство или дарственную. Во второй половине недели хорошо начинать новое строительство или ремонт.
В других вопросах вам следует соблюдать осторожность с лишними затратами и финансовыми рисками.
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
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