Можливості та ризик у період Молодика: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3-9 червня

Цього тижня головною астрологічною подією буде Молодий місяць, який відбудеться 6 червня о 15.38 за київським часом у знаку Близнюків. Як розповіла спеціально для УНН професійний астролог Ксенія Базиленко, це відкриє для більшості з нас багато можливостей. Вона розповіла, що чекає на представників кожного зі знака Зодіаку в період з 3 по 9 червня.

Деталі

"У момент Молодика добре прописувати свої плани на найближчий місячний місяць. Саме зараз вони матимуть особливу силу для своєї реалізації".

У гороскопі Молодик Сонце та Місяць традиційно будуть в аспекті з'єднання. До них також цього разу приєднається Венера і цей Молодий місяць буде з енергією творчості, романтики та натхнення. Цього тижня буде можливість розкрити всі свої таланти та творчі можливості, – розповіла астролог.

За словами Базиленка, поєднання Сонця та Венери принесе багато кохання - можна буде налагодити стосунки або знайти своє кохання.

"Цього тижня велика кількість планет перебуватиме у стихії повітря, особливо у знаку Близнюків, що принесе нам легкість, товариськість, особливо після того, як Меркурій у понеділок перейде в цей знак і з'єднається з Юпітером. Це дасть нам можливості гарного навчання, здачі екзаменів. Активна діяльність чекає на людей, які працюють в інформаційних сферах, у журналістиці та в педагогіці.

За її словами, цього тижня можуть бути укладені найважливіші угоди та проведені великі міжнародні переговори, які вплинуть на наше майбутнє. Але в той же час ми можемо дізнатися про шокуючу інформацію.

Цей тиждень потрібно використовувати для реалізації всіх ваших планів та задуманого, бути активними та ініціативними. І тоді на вас обов'язково чекає успіх, - розповіла Базиленко.

З 5 по 18 червня буде напружений аспект між Марсом і Плутоном, планетами агресії та війни, що посилюватиме військові дії, повстання та напругу у багатьох гарячих точках світу.

ОВНИ

Цього тижня у вас чекає більша активність і перед вами відкриються великі можливості. Ви зможете зустріти дуже важливих для вас людей, налагодити взаємини з навколишнім світом. Успіх буде в навчанні та складання екзаменів. Також у вас можливі чудові романтичні знайомства. Вам варто побоюватися лише власної агресії та внутрішніх занепокоєнь.

ТЕЛЬЦІ

Цей тиждень може принести вам велику удачу у фінансовій сфері. Ви зможете отримати добрий прибуток, знайти чудових ділових партнерів. Нові великі покупки будуть успішними. У Молодий місяць вам варто побудувати плани на майбутнє і щодо бізнесу.

Вам не варто ділитися своїми таємницями та переживаннями.

БЛИЗНЮКИ

Для вас цей тиждень буде одним із найкращих цього року. Вам варто скористатися такою можливістю, оскільки саме зараз перед вами відкриються усі шляхи та дороги. Ви будете в центрі уваги, зможете домовитися з будь-якими людьми, отримати важливі документи, вдало ухвалити значущі для себе рішення. Ви як магніт для успіху, можете притягнути все найкраще, що може бути. Але на цьому тижні вам не варто спиратися на своїх друзів.

РАКИ

Цього тижня ви зможете розібратися у своєму внутрішньому світі, у своїх справжніх бажаннях. Хороший період для самовдосконалення, творчості та розв'язування глибинних питань. Вам варто цього тижня добре відпочити і набратися нових сил. У Молодий місяць пропишіть свої плани та мрії. Варто побоюватися конфліктів із керівництвом.

ЛЕВИ

Для вас цей тиждень принесе великі можливості у будь-яких починаннях. У другій половині тижня ви можете сміливо розпочинати нові проекти – ви зможете легко знайти своїх однодумців. Підтримку можна отримати від друзів.У молодик пропишіть свої плани, оскільки на цьому тижні до вас прийде велика кількість цікавих ідей на майбутнє.Обережно у далеких поїздках, а також уникайте конфліктів з іноземцями.

ДІВИ

Цього тижня ви зможете реалізувати всі свої найамбітніші плани. Хороший період для кар'єрного зростання та реалізації великих проектів. Вам можуть надійти цікаві пропозиції щодо роботи. Ви зможете підписати папери великої ваги.Але уникайте ризиків. Вам також не варто цього тижня брати кредити та будь-які інші боргові зобов'язання.

ТЕРЕЗИ

На цьому тижні удачу вам принесуть далекі поїздки та подорожі, контакти з іноземцями. Ви зможете отримати довгоочікувані документи за кордоном.У навчанні на вас чекає великий успіх, особливо в складання іспитів.Остерігайтеся конфліктів зі своїми партнерами, як у бізнесі, так і в коханні.

СКОРПІОНИ

Прекрасний тиждень для того, щоб ви змогли реалізувати всю свою природу - це ризикувати, легко справлятися з екстремальними ситуаціями, швидко і правильно приймати важливі для вас рішення. Цього тижня ви зможете зустріти важливих вам людей, які допоможуть розв'язати складні питання. Тепер ви можете брати кредити, інвестувати у великі проекти.Цього тижня вам варто уникати конфліктів зі своїм колективом. А також приділіть час своєму здоров'ю.

СТРІЛЬЦІ

Цей тиждень допоможе вам налагодити стосунки зі своїм оточенням. Ви зможете вдало притягнути партнерів із бізнесу, підписати контракти та договори.В особистому житті все почне налагоджуватись. Відносини з подружжям стануть м'якшими. Відмінний час для пропозиції щодо шлюбу та одруження. Але уникайте нових знайомств.

КОЗЕРОГИ

Тиждень вам принесе багато енергії та сил, а також великі можливості у будь-якому виді діяльності. Зараз ви можете підписати контракт із гарною компанією чи вдало змінити роботу. Вам потрібно показати весь свій професіоналізм, сміливо реалізуватись у тих напрямках, де ви відчуваєте своє покликання.Не забувайте про своє здоров'я. Уникайте конфліктів зі своїми близькими людьми.

ВОДОЛІЇ

На цьому тижні ви можете дуже вдало налагодити свої особисті стосунки. Вас чекає великий успіх у коханні. Тому ходіть на побачення, знайомтеся з новими людьми, а відносини, що склалися, ви можете гармонізувати й додати в них більше романтики.Також цей період досить добрий для того, щоб ви могли розслабитися, набратися сил.

Не забудьте в молодик прописати всі свої плани та бажання. Цього тижня вам варто уважно поставитися до своїх висловлювань, а також уникати будь-яких конфліктів.

РИБИ

Цей тиждень принесе вам велику удачу у вирішенні всіх ваших житлових питань. Саме зараз ви можете вдало купити чи продати нерухомість, отримати спадщину чи дарчу. У другій половині тижня добре розпочинати нове будівництво чи ремонт.

В інших питаннях вам варто бути обережними із зайвими витратами та фінансовими ризиками.