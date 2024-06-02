Можливості та ризик у період Молодика: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3-9 червня

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 19148 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 48096 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 65515 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 110079 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134467 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137950 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238358 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170987 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190185 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173014 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 26566 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 30358 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 37476 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 43529 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 22673 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238358 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359563 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375330 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290899 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363949 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59212 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75930 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87404 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170222 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172805 перегляди
Актуальне
Можливості та ризик у період Молодика: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3-9 червня

Можливості та ризик у період Молодика: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3-9 червня

Київ • УНН

 • 111319 перегляди

Цього тижня молодик у Близнюках 6 червня відкриє багато можливостей, особливо для творчості, романтики, спілкування та реалізації планів, але також несе ризики агресії та конфліктів через напруженість між Марсом та Плутоном.

Цього тижня головною астрологічною подією буде Молодий місяць, який відбудеться 6 червня о 15.38 за київським часом у знаку Близнюків. Як розповіла спеціально для УНН професійний астролог Ксенія Базиленко, це відкриє для більшості з нас багато можливостей. Вона розповіла, що чекає на представників кожного зі знака Зодіаку в період з 3 по 9 червня.

Деталі

"У момент Молодика добре прописувати свої плани на найближчий місячний місяць. Саме зараз вони матимуть особливу силу для своєї реалізації".

У гороскопі Молодик Сонце та Місяць традиційно будуть в аспекті з'єднання. До них також цього разу приєднається Венера і цей Молодий місяць буде з енергією творчості, романтики та натхнення. Цього тижня буде можливість розкрити всі свої таланти та творчі можливості, – розповіла астролог.

За словами Базиленка, поєднання Сонця та Венери принесе багато кохання - можна буде налагодити стосунки або знайти своє кохання.

"Цього тижня велика кількість планет перебуватиме у стихії повітря, особливо у знаку Близнюків, що принесе нам легкість, товариськість, особливо після того, як Меркурій у понеділок перейде в цей знак і з'єднається з Юпітером. Це дасть нам можливості гарного навчання, здачі екзаменів. Активна діяльність чекає на людей, які працюють в інформаційних сферах, у журналістиці та в педагогіці.

За її словами, цього тижня можуть бути укладені найважливіші угоди та проведені великі міжнародні переговори, які вплинуть на наше майбутнє. Але в той же час ми можемо дізнатися про шокуючу інформацію.

Цей тиждень потрібно використовувати для реалізації всіх ваших планів та задуманого, бути активними та ініціативними. І тоді на вас обов'язково чекає успіх,

- розповіла Базиленко.

З 5 по 18 червня буде напружений аспект між Марсом і Плутоном, планетами агресії та війни, що посилюватиме військові дії, повстання та напругу у багатьох гарячих точках світу.

ОВНИ

Цього тижня у вас чекає більша активність і перед вами відкриються великі можливості. Ви зможете зустріти дуже важливих для вас людей, налагодити взаємини з навколишнім світом. Успіх буде в навчанні та складання екзаменів. Також у вас можливі чудові романтичні знайомства. Вам варто побоюватися лише власної агресії та внутрішніх занепокоєнь.

ТЕЛЬЦІ

Цей тиждень може принести вам велику удачу у фінансовій сфері. Ви зможете отримати добрий прибуток, знайти чудових ділових партнерів. Нові великі покупки будуть успішними. У Молодий місяць вам варто побудувати плани на майбутнє і щодо бізнесу.

Вам не варто ділитися своїми таємницями та переживаннями.

БЛИЗНЮКИ

Для вас цей тиждень буде одним із найкращих цього року. Вам варто скористатися такою можливістю, оскільки саме зараз перед вами відкриються усі шляхи та дороги. Ви будете в центрі уваги, зможете домовитися з будь-якими людьми, отримати важливі документи, вдало ухвалити значущі для себе рішення. Ви як магніт для успіху, можете притягнути все найкраще, що може бути. Але на цьому тижні вам не варто спиратися на своїх друзів.

РАКИ

Цього тижня ви зможете розібратися у своєму внутрішньому світі, у своїх справжніх бажаннях. Хороший період для самовдосконалення, творчості та розв'язування глибинних питань. Вам варто цього тижня добре відпочити і набратися нових сил. У Молодий місяць пропишіть свої плани та мрії. Варто побоюватися конфліктів із керівництвом.

ЛЕВИ

Для вас цей тиждень принесе великі можливості у будь-яких починаннях. У другій половині тижня ви можете сміливо розпочинати нові проекти – ви зможете легко знайти своїх однодумців. Підтримку можна отримати від друзів.У молодик пропишіть свої плани, оскільки на цьому тижні до вас прийде велика кількість цікавих ідей на майбутнє.Обережно у далеких поїздках, а також уникайте конфліктів з іноземцями.

ДІВИ

Цього тижня ви зможете реалізувати всі свої найамбітніші плани. Хороший період для кар'єрного зростання та реалізації великих проектів. Вам можуть надійти цікаві пропозиції щодо роботи. Ви зможете підписати папери великої ваги.Але уникайте ризиків. Вам також не варто цього тижня брати кредити та будь-які інші боргові зобов'язання.

ТЕРЕЗИ

На цьому тижні удачу вам принесуть далекі поїздки та подорожі, контакти з іноземцями. Ви зможете отримати довгоочікувані документи за кордоном.У навчанні на вас чекає великий успіх, особливо в складання іспитів.Остерігайтеся конфліктів зі своїми партнерами, як у бізнесі, так і в коханні.

СКОРПІОНИ

Прекрасний тиждень для того, щоб ви змогли реалізувати всю свою природу - це ризикувати, легко справлятися з екстремальними ситуаціями, швидко і правильно приймати важливі для вас рішення. Цього тижня ви зможете зустріти важливих вам людей, які допоможуть розв'язати складні питання. Тепер ви можете брати кредити, інвестувати у великі проекти.Цього тижня вам варто уникати конфліктів зі своїм колективом. А також приділіть час своєму здоров'ю.

СТРІЛЬЦІ

Цей тиждень допоможе вам налагодити стосунки зі своїм оточенням. Ви зможете вдало притягнути партнерів із бізнесу, підписати контракти та договори.В особистому житті все почне налагоджуватись. Відносини з подружжям стануть м'якшими. Відмінний час для пропозиції щодо шлюбу та одруження. Але уникайте нових знайомств.

КОЗЕРОГИ

Тиждень вам принесе багато енергії та сил, а також великі можливості у будь-якому виді діяльності. Зараз ви можете підписати контракт із гарною компанією чи вдало змінити роботу. Вам потрібно показати весь свій професіоналізм, сміливо реалізуватись у тих напрямках, де ви відчуваєте своє покликання.Не забувайте про своє здоров'я. Уникайте конфліктів зі своїми близькими людьми.

ВОДОЛІЇ

На цьому тижні ви можете дуже вдало налагодити свої особисті стосунки. Вас чекає великий успіх у коханні. Тому ходіть на побачення, знайомтеся з новими людьми, а відносини, що склалися, ви можете гармонізувати й додати в них більше романтики.Також цей період досить добрий для того, щоб ви могли розслабитися, набратися сил.

Не забудьте в молодик прописати всі свої плани та бажання. Цього тижня вам варто уважно поставитися до своїх висловлювань, а також уникати будь-яких конфліктів.

РИБИ

Цей тиждень принесе вам велику удачу у вирішенні всіх ваших житлових питань. Саме зараз ви можете вдало купити чи продати нерухомість, отримати спадщину чи дарчу. У другій половині тижня добре розпочинати нове будівництво чи ремонт.

В інших питаннях вам варто бути обережними із зайвими витратами та фінансовими ризиками.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
marsМарс
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51