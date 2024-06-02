Украинская рапиристка завоевала золотую медаль на чемпионат Европы в Турции

Молодежный чемпионат Европы по фехтованию в турецкой Анталии Украина начинает с "золота", - рапиристка Дарья Миронюк в личных соревнованиях преуспела, получив вторую в карьере медаль. Об этом передает УНН с ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

детали

Первые достижения украинских спортсменов на молодежном чемпионате Европы по фехтованию в Турции, в городе Анталия.

Золотую медаль завоевала рапиристка Дария Миронюк в личных соревнованиях.

Спортсменка является воспитанницей Аллы и Дмитрия Миронюков (заслуженные тренеры Украины). Украинская спортсменка выиграла сначала четыре из пяти боев в группе, впоследствии - еще пять поединков в туре прямого выбывания.

В полуфинале 22-летняя киевлянка одержала победу над итальянкой Джулией Аморе со счетом 15:11.

В поединке за золотую медаль одолела Язмин Папп из Венгрии-15: 6.

Отмечается, что для Дарьи Миронюк — вторая в карьере медаль на молодежном первенстве континента после того, как в прошлом году она стала серебряным призером в команде.

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях