Українська рапіристка виборола золоту медаль на чемпіонат Європи у Туреччині
Київ • УНН
Українська рапіристка Дар'я Миронюк завоювала золоту медаль в особистому заліку на молодіжному чемпіонаті Європи з фехтування в турецькій Анталії.
Молодіжний чемпіонат Європи з фехтування в турецькій Анталії Україна починає з "золота", - рапіристка Дарія Миронюк в особистих змаганнях досягла успіху, отримавши другу в кар'єрі медаль. Про це передає УНН із посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Перші здобутки українських спортсменів на молодіжному чемпіонаті Європи з фехтування у Туреччині, в місті Анталія.
Золоту медаль виборола рапіристка Дарія Миронюк в особистих змаганнях.
Спортсменка є вихованкою Алли та Дмитра Миронюків (заслужені тренери України). Українська спортсменка виграла спочатку чотири з п'яти боїв у групі, згодом, - ще п'ять поєдинків у турі прямого вибування.
У півфіналі 22-річна киянка перемогла італійку Джулію Аморе з рахунком 15:11.
У поєдинку за золоту медаль здолала Язмін Папп з Угорщини — 15:6.
Зазначається, що для Дарії Миронюк — друга в кар'єрі медаль на молодіжній першості континенту після того, як минулого року вона стала срібною призеркою в команді.
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