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Українська рапіристка виборола золоту медаль на чемпіонат Європи у Туреччині

Українська рапіристка виборола золоту медаль на чемпіонат Європи у Туреччині

Київ • УНН

 • 29283 перегляди

Українська рапіристка Дар'я Миронюк завоювала золоту медаль в особистому заліку на молодіжному чемпіонаті Європи з фехтування в турецькій Анталії.

Молодіжний чемпіонат Європи з фехтування в турецькій Анталії Україна починає з "золота", - рапіристка Дарія Миронюк в особистих змаганнях досягла успіху, отримавши другу в кар'єрі медаль. Про це передає УНН із посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Перші здобутки українських спортсменів на молодіжному чемпіонаті Європи з фехтування у Туреччині, в місті Анталія.

Золоту медаль виборола рапіристка Дарія Миронюк в особистих змаганнях.

Спортсменка є вихованкою Алли та Дмитра Миронюків (заслужені тренери України). Українська спортсменка виграла спочатку чотири з п'яти боїв у групі, згодом, - ще п'ять поєдинків у турі прямого вибування.

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У півфіналі 22-річна киянка перемогла італійку Джулію Аморе з рахунком 15:11.

У поєдинку за золоту медаль здолала Язмін Папп з Угорщини — 15:6.

Зазначається, що для Дарії Миронюк  — друга в кар'єрі медаль на молодіжній першості континенту після того, як минулого року вона стала срібною призеркою в команді.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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