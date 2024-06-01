1 июня: Всемирный день молока, день подтверждения новогоднего обещания

Сегодня, первого июня, во многих странах проходят мероприятия по случаю Всемирного дня молока, пишет УНН.

В мире ежегодно производится около 700 миллионов тонн питьевого молока. Молоко и молочные продукты ежедневно употребляют около шести миллиардов человек

Самый высокий уровень потребления молочных продуктов на душу населения в Финляндии, а самый низкий – в Китае.

В состав молока входят около 250 компонентов, в том полноценные белки, жиры и углеводы, минеральные и другие биологически-активные вещества, которые имеют высокую степень усвоения и положительно влияют на организм человека.

Также первое июня является своеобразным напоминанием о том, что необходимо воплощать свои планы в жизнь, ведь сегодня отмечается День подтверждения новогоднего обещания

Событие является напоминанием о том, что принятия решений недостаточно, поэтому необходимо также придерживаться их воплощения в жизнь. В день подтверждения новогоднего обещания людей поощряют пересмотреть свои решения и списки обещаний и внести необходимые коррективы, чтобы помочь достичь своих целей.

С 2012 года первого отмечается Всемирный день родителей, который призван подчеркнуть роль семьи в формировании общечеловеческих ценностей. Только при наличии обоих родителей семья способна обеспечить подрастающему поколению гармоничное развитие, построенное на любви и взаимоуважении.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Иустина, родившегося в начале II века.

Юстин был не просто проводником и богословом, но еще и одним из первых христианских философов.

По преданию, Юстина и его учеников казнили в Риме за отказ отречься от веры в Господа.

Именины первого июня празднуют Евгений, Павел, Кристина.